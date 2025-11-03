"Складно знайти справедливість": адвокат і військовий Масі Найєм заявив, що його звільнили зі служби
Український військовий та адвокат Масі Найєм повідомив, що його звільнили зі служби за наказом колишнього очільника Міноборони
Про це він написав у facebook.
"Моя військова служба закінчилась. Не з моєї волі, не тоді, коли я цього хотів, і не в той спосіб, на який заслуговував. Я щиро шкодую, що не можу пояснити всього, як воно було насправді, і що справедливість, якої прагнув, залишилась десь між рядків", – розповів Найєм.
За словами військового, він "виконував завдання служби до останніх днів".
"Виконання однієї із цих задач призвело до наказу колишнього міністра оборони звільнити мене зі служби: без пояснень, без можливості відстояти свою правоту. Усі, хто знає подробиці, розуміють, що це було несправедливо - від моїх підлеглих, моїх безпосередніх командирів до тих, хто підписував документи. І хоча я вже казав, що на службі важко знайти справедливість, одного дня я розповім усі деталі цієї історії - спокійно, з іменами, фактами та доказами", – додає він.
Найєм зазначив, що в цивільному житті повернеться до роботи в юридичній компанії "Міллер", у якій буде її керівником й адвокатом. Також військовий продовжить діяльність у правозахисному центрі для бійців.
Що відомо про Масі Найєма
Масі Найєм – український правозахисник, адвокат, засновник юридичної компанії "Міллер" та громадський діяч афганського походження.
У 2015 році був мобілізований до лав ЗСУ. Ніс службу під Горлівкою, на позиціях в промзоні Авдіївки. У жовтні 2016 демобілізувався.
Після початку повномасштабної війни в березні 2022 року повернувся на фронт. У червні того ж року Найєм зазнав осколкового поранення голови, унаслідок чого він втратив око.
