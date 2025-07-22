Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Сметаніна призначили в.о. гендиректора Укроборонпрому

Сметаніна призначили в.о. гендиректора Укроборонпрому

Марія Музиченко
22 липня, 2025 вiвторок
20:12
Суспільство Герман Сметанін

У вівторок, 22 липня, Германа Сметаніна призначили виконувачем обов’язків генерального директора Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість"

Зміст

Про це повідомили на сторінці Укроборонпрому у facebook.

У зв'язку з переходом генерального директора Олега Гуляка Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість"на іншу посаду в оборонній галузі, наглядова рада призначила Германа Сметаніна виконувачем обов'язків гендиректора.

"Це рішення ухвалене на основі професійної оцінки Германа Сметаніна як фахівця з глибоким досвідом в оборонній промисловості, управлінськими компетенціями та стратегічним баченням розвитку галузі", - йдеться у повідомленні.

Також оголошено відкритий конкурс на посаду генерального директора Акціонерного товариства. Повідомляється, що Герман Сметанін має право взяти участь у ньому на загальних умовах. З 28 липня 2025 року пошуком та попередньою оцінкою кандидатів займатиметься українське представництво міжнародної рекрутингової компанії Odgers Berndtson.

Окрім цього наглядова рада Укроборонпрому висловила подяку Олегу Гуляку за ефективну роботу, і зазначила, що під його керівництвом збільшилося виробництво озброєння, продовжилися реформи, зміцнилося міжнародне партнерство та розвинулися нові розробки. Торік 96% продукції становили нові або модернізовані зразки, а чистий прибуток у 2024 році перевищив 1,3 млрд грн.

  • 16 липня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради документи щодо призначення Дениса Шмигаля міністром оборони. Повідомлялося, що новим очільником Укроборонпрому стане Герман Сметанін.
  • 21 липня уряд об'єднав Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості з Міністерством оборони, прагнучи посилити координацію.
Теги:
Новини
Україна
Укроборонпром
Читайте також:
Coldplay
Автор Дар'я Тарасова
21 липня, 2025 понедiлок
Після інциденту з гендиректором Astronomer: Кріс Мартін на концерті Coldplay попередив про старт "камери поцілунків"
Автор Сергій Фурса
21 липня, 2025 понедiлок
Чому одразу російський вплив на НАБУ?
Кремль москва
Автор Євген Козярін
20 липня, 2025 неділя
Якщо у Росії буде знову мобілізація, вона буде кардинально відрізнятися від 2022 року, - аналітик Денисенко
Київ
+24.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.97
  • EUR
    Купівля 48.45
    Продаж 49.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
22 липня
20:05
OPINION
Ми погано вміємо хвалитись
19:56
Трамп
"Звинувачували Трампа в змові з РФ": президент США сказав, що Обама очолював "банду", до якої входили Байден та Клінтон
19:52
Трофей Ліги чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів 2-го кваліфікаційного раунду
19:45
суд, санкції
Суд відправив під арешт двох співробітників НАБУ за підозрою у роботі на російські спецслужби і торгівлю з РФ
19:36
Оновлено
Гідеон Саар
До Києва прибув глава МЗС Ізраїлю Саар
19:34
Ексклюзив
Shahed-136
Бити по стартових майданчиках - складна задача: Defence Express про стримування навали "шахедів"
19:23
Газпром
Гаазький суд зняв арешт з активів російського Газпрому
19:07
Ексклюзив
НАБУ біля мерії Ужгорода
"Сьогодні Зеленський перевершив Януковича": активістка Богуславець про законопроєкт щодо НАБУ і САП
18:59
Драма "Незламний" з Олександром Усиком, "Чарівник Кремля" та інші: Венеційський кінофестиваль оголосив програму
18:54
Оновлено
Росіяни двічі за день атакували Суми: загинула жінка, 4 людини поранено, в місті відключення електроенергії
18:39
Google лого
Google видалив з YouTube майже 11 тис. каналів, повʼязаних з РФ і Китаєм
18:11
СБУ викрила 7 агентів РФ, які готували теракти
СБУ викрила 7 агентів РФ, які готували вбивства військових та правоохоронців, серед них - неповнолітні
18:10
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія цьогоріч 90% ударів по енергообʼєктах завдала дронами, - МВС
18:08
OPINION
Доки Укртранснафта помпуватиме російську сировину до Європи?
17:55
Оновлено
Верховна Рада
Рада підтримала законопроєкт, що руйнує гарантії незалежності НАБУ й САП
17:48
Від творців "Зборів ОСББ": у Києві почали знімати комедію "Батьківські збори"
17:31
Метт Вітакер
У США закликали притягнути Китай до відповідальності за субсидування вбивств в Україні
17:18
Ексклюзив
"З дня на день ситуація буде значно загострюватися": військовий експерт Лакійчук про ситуацію в Покровську
17:02
За програмою єКнига 18-річні українці придбали 294 тис. книжок: список бестселерів
17:00
США оголосили про вихід з ЮНЕСКО
17:00
Кримінал
Співробітник СБУ, якого викрили на вимаганні $300 тис. хабаря минулого року, постане перед судом
16:34
Молдова
У Молдові 4 опозиційні сили оголосили намір обʼєднатися у блок, аби відсторонити від влади партію Санду на виборах
16:23
Аналітика
Морський дрон
Морський феномен ЗСУ: унікальні операції, страх Росії та перспективи морських дронів
16:23
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 75 боїв: половина з них на Покровському напрямку
16:10
Очільниця комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна
"Про незалежність антикорупційної системи можна буде забути": нардепка Радіна розкритикувала голосування за законопроєкт щодо НАБУ і САП
16:09
Ексклюзив
Ярослав Железняк
"Стало ручним правоохоронним органом": Железняк відреагував на ліквідацію НАБУ та САП
16:06
танк M1A1 Abrams
Танки Abrams від Австралії для України: що відомо
16:04
OPINION
Влада вимагає не заважати їй красти
15:57
вибух
Росіяни вночі атакували українську газову інфраструктуру
15:55
Усик, Дюбуа
"Заберу пояси в Усика, як РФ - території України": Центр страткомунікацій розвінчав фейки з Дюбуа, який нібито казав "Слава Росії"
15:24
цензура
У РФ готуються на рівні закону видаляти контент, який дискредитує традиційні духовно-моральні цінності, - ЦПД
14:52
Двоюрідну сестру принців Вільяма та Гаррі знайшли мертвою поруч із вогнепальною зброєю
14:37
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:35
винищувач F-16
В Україні розробили унікальні мобільні системи для обслуговування літаків F-16
14:22
Білий дім
Адміністрація Трампа розширила пошук партнерів для створення системи ППО "Золотий купол", щоб зменшити залежність від SpaceX Маска, - Reuters
14:02
OPINION
блог Владислав Смірнов
Маємо шанс, останній. Але цей шанс — не в руках влади
14:02
Вєрка Сердючка
Директор комплексу в Києві, де Сердючка співала російською, сплатить штраф 425 грн
13:56
зруйнований Слов'янськ
"Ворог обстрілює всім, чим може дістати": мер Слов'янська Лях закликав мешканців евакуюватися
13:25
на фото Верховна Рада України
Верховна Рада звернулась до конгресу США з проханням продовжувати підтримку України
13:23
Огляд
світ, міжнародний огляд
В ЄС пропонують співпрацювати з лівійцями, щоб зупинити Росію, а Путін байдужий до погроз Трампа. Акценти світових ЗМІ 22 липня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV