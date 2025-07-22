Сметаніна призначили в.о. гендиректора Укроборонпрому

Про це повідомили на сторінці Укроборонпрому у facebook.

У зв'язку з переходом генерального директора Олега Гуляка Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість"на іншу посаду в оборонній галузі, наглядова рада призначила Германа Сметаніна виконувачем обов'язків гендиректора.

"Це рішення ухвалене на основі професійної оцінки Германа Сметаніна як фахівця з глибоким досвідом в оборонній промисловості, управлінськими компетенціями та стратегічним баченням розвитку галузі", - йдеться у повідомленні.

Також оголошено відкритий конкурс на посаду генерального директора Акціонерного товариства. Повідомляється, що Герман Сметанін має право взяти участь у ньому на загальних умовах. З 28 липня 2025 року пошуком та попередньою оцінкою кандидатів займатиметься українське представництво міжнародної рекрутингової компанії Odgers Berndtson.

Окрім цього наглядова рада Укроборонпрому висловила подяку Олегу Гуляку за ефективну роботу, і зазначила, що під його керівництвом збільшилося виробництво озброєння, продовжилися реформи, зміцнилося міжнародне партнерство та розвинулися нові розробки. Торік 96% продукції становили нові або модернізовані зразки, а чистий прибуток у 2024 році перевищив 1,3 млрд грн.