Сметаніна призначили в.о. гендиректора Укроборонпрому
У вівторок, 22 липня, Германа Сметаніна призначили виконувачем обов’язків генерального директора Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість"
Про це повідомили на сторінці Укроборонпрому у facebook.
У зв'язку з переходом генерального директора Олега Гуляка Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість"на іншу посаду в оборонній галузі, наглядова рада призначила Германа Сметаніна виконувачем обов'язків гендиректора.
"Це рішення ухвалене на основі професійної оцінки Германа Сметаніна як фахівця з глибоким досвідом в оборонній промисловості, управлінськими компетенціями та стратегічним баченням розвитку галузі", - йдеться у повідомленні.
Також оголошено відкритий конкурс на посаду генерального директора Акціонерного товариства. Повідомляється, що Герман Сметанін має право взяти участь у ньому на загальних умовах. З 28 липня 2025 року пошуком та попередньою оцінкою кандидатів займатиметься українське представництво міжнародної рекрутингової компанії Odgers Berndtson.
Окрім цього наглядова рада Укроборонпрому висловила подяку Олегу Гуляку за ефективну роботу, і зазначила, що під його керівництвом збільшилося виробництво озброєння, продовжилися реформи, зміцнилося міжнародне партнерство та розвинулися нові розробки. Торік 96% продукції становили нові або модернізовані зразки, а чистий прибуток у 2024 році перевищив 1,3 млрд грн.
- 16 липня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради документи щодо призначення Дениса Шмигаля міністром оборони. Повідомлялося, що новим очільником Укроборонпрому стане Герман Сметанін.
- 21 липня уряд об'єднав Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості з Міністерством оборони, прагнучи посилити координацію.
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