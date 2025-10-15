США анулювали візи шістьом іноземцям через коментарі про загибель Чарлі Кірка

Про це йдеться у заяві держдепу США у мережі X.

Як зазначили у департаменті - Сполучені Штати Америки не повинні приймати у себе іноземців, які бажають смерті американцям.

"Державний департамент продовжує виявляти власників віз, які раділи жахливому вбивству Чарлі Кірка", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про Чарлі Кірка

Чарлі Кірк — американський консервативний політичний активіст, підприємець і медіаособистість. У 2012 році він заснував організацію Turning Point USA (TPUSA), одну з найбільших молодіжних консервативних організацій у США, та очолював її філію Turning Point Action. Кірк активно підтримував Дональда Трампа і рух MAGA, виступав проти абортів, контролю за зброєю, програм різноманітності (DEI) та за права ЛГБТ не підтримував.

10 вересня 2025 року Кірк був застрелений під час публічного виступу в Університеті долини Юти (штат Юта). Напад снайпера з даху вважають політичним убивством. Його смерть викликала широкий резонанс у США та за кордоном. Після загибелі Дональд Трамп посмертно нагородив Кірка Президентською медаллю свободи.