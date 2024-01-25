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Стефанішина розповіла про підготовку візиту Орбана в Україну

25 січня, 2024 четвер
20:08
Суспільство Зеленський Орбан

Зустріч в Ужгороді Андрія Єрмака та Дмитра Кулеби з його угорським колегою Петером Сійярто, запланована на 29 січня, буде "пов’язана з підготовкою майбутнього візиту прем’єр-міністра Орбана в Україну"

Про це, відповідаючи на запитання Радіо Свобода про їхні переговори, заявила в Брюсселі віцепрем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина, передає "Радіо Свобода".

"Прем’єр-міністр (Угорщини, – ред.) востаннє був в Україні у 2010-му – в тій країні, яку ми вже мало пам’ятаємо. Для нас важливо, щоби він приїхав. Тому насамперед концентрація – на двосторонньому порядку денному", – зазначила віцепрем’єрка з євроінтеграції.

Урядовиця також наголосила, що українська сторона "вже багато зробила" для цього.

"Ми ухвалили законодавство, яке визнала ефективним і якісним угорська сторона. Ми маємо команди на рівні першого заступника міністра освіти, колеги з угорської сторони від МЗС, які щотижня координуються по імплементації законодавства, по моніторингу впровадження в кожній школі. Так само ми обговорюємо стратегічні питання, пов’язані з майбутнім угорським головуванням (у Раді ЄС із 1 липня 2024 року – ред.)", – наголосила Стефанішина

Вона додала, що ці питання також підійматимуть в Ужгороді. Крім того, сама віцепрем’єрка матиме двосторонні контакти зі своїм колегою в угорському уряді.

"Україна робить дуже багато через свою відкритість, відкритість до діалогу навіть з найважчими партнерами. Але і кроки, які від нас залежать, ми виконуємо", – зауважила урядовця.

Стефанішина не відповіла Радіо Свобода на прохання уточнити, чи саме Віктор Орбан має приїхати до Києва, чи Володимир Зеленський до Будапешта. Вона послалася на те, що очільник МЗС має бути краще поінформованим щодо цього нюансу, втім, зазначила, що бачить сенс у приїзді угорського прем’єра:

"Для мене принципово побачити прем’єр-міністра Орбана в Києві, тому що він відіграє непросту роль в ухваленні історичних для України рішень. І для мене важливо, щоб ця людина бачила країну такою, якої бачать українці".

  • 7 грудня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто та голова Офісу президента Андрій Єрмак припустили, що президент Володимир Зеленський може зустрітися з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
  • 21 грудня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського провести двосторонню зустріч, яка стане першою між двома лідерами після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
  • Згодом в ОП заявили, що працюють над зустріччю Зеленського та Орбана у "найближчому майбутньому". 
  • 29 січня заплановано, що очільник МЗС України Дмитро Кулеба та керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Ужгороді зустрінуться з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто.
Теги:
Володимир Зеленський
Угорщина
Віктор Орбан
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