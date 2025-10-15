"Такі рішення дають підстави звинувачувати владу": екснардеп Черненко про припинення громадянства Труханова

Про це в ефірі Еспресо заявив екснардеп від фракції БПП Олександр Черненко.

"Насправді проти Труханова там кілька кримінальних справ, і БЕБ, і ДБР, і НАБУ. Ясно, що шкода, що вони не рухаються швидко - по справі в НАБУ він є підозрюваний, він насправді під заставою. Але вироку суду немає і невідомо коли буде. В тому й проблема, замість того, щоби піти хай не простим, але юридично легітимним шляхом по визнання його винуватим, там є за що. Йдуть отакими простими рішеннями", - сказав він.

Черненко сказав, що є розуміння, що Труханов - це точно не герой України, а швидше навпаки.

"Але отакими рішеннями ми просто в очах певної категорії виборців робимо його героєм, по-друге, все-таки знову дають підстави звинувачення України, української влади в не зовсім демократичних, не зовсім легітимних способах вирішення питання. Позасудовими, позаправовими, а такими як санкції в цьому ряду. Воно здається ніби просто і все, люди будуть аплодувати, але про наслідки, які це може мати для країни, і зрештою через там Європейський суд з прав людини, вони можуть бути набагато гіршими, ніж ті бонуси, які зараз отримують", - підсумував екснардеп.

Одеса: скандал з громадянством Труханова і створення ВА

12 жовтня міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що йому стало відомо про підготовку до розгляду питання про його позбавлення громадянства України. 14 жовтня президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка щодо протидії ворожим агентурним мережам та колаборантам у прифронтових регіонах та на півдні держави. Пізніше СБУ підтвердила, що за її матеріалами меру Одеси Труханову припинено громадянство України. Труханов відреагував на указ та запевнив, що не має громадянства РФ, назвав рішення про припинення його українського громадянства "фальсифікацією" і пообіцяв позиватися до судів України та ЄСПЛ.

Зеленський призначив ексочільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака керівником новоствореної військової адміністрації Одеси.



