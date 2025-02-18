Температура до -19 °C і сніг: прогноз погоди від Наталки Діденко на 19 лютого
У середу, 19 лютого, у більшості областей України триматиметься мінусова температура. Крім цього, очікується сніг та ожеледиця
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Так, 19 лютого в Україні втримається морозна погода. Вночі очікується -9...-13 °C, у східній частині -12...-19 °C, у західних областях -4...-10 °C.
Впродовж дня в Україні передбачається -1...-6 °C.
"Невеликий сніг ймовірний у середу на заході, півночі та подекуди в центральних областях. На півдні та сході - сухо", - повідомила Діденко.
Яка погода буде у Києві
У Києві найближчої ночі очікується -10 °C, завтра вдень -1...-3 °C. На дорогах буде слизько, місцями можливий невеликий сніг.
Коли очікувати потепління
За попередніми прогнозами, потепління прийде в Україну з 25 лютого.
"Морози відступлять, а денна температура повітря поступово підвищуватиметься і досягне на наступному тижні спочатку +1...+5 °C, а потім +4...+9 °C, на заході та півдні до +10 °C", - додала вона.
- До кінця тижня в Україні триматиметься холодна погода з відчутними морозами, особливо вночі. Зокрема, у вівторок, 18 лютого, у всіх регіонах буде сухо.
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