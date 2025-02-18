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Температура до -19 °C і сніг: прогноз погоди від Наталки Діденко на 19 лютого

Катерина Єсікова
18 лютого, 2025 вiвторок
13:03
Суспільство зима сонце

У середу, 19 лютого, у більшості областей України триматиметься мінусова температура. Крім цього, очікується сніг та ожеледиця

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Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Так, 19 лютого в Україні втримається морозна погода. Вночі очікується -9...-13 °C, у східній частині -12...-19 °C, у західних областях -4...-10 °C.

Впродовж дня в Україні передбачається -1...-6 °C.

"Невеликий сніг ймовірний у середу на заході, півночі та подекуди в центральних областях. На півдні та сході - сухо", - повідомила Діденко.

Яка погода буде у Києві

У Києві найближчої ночі очікується -10 °C, завтра вдень -1...-3 °C. На дорогах буде слизько, місцями можливий невеликий сніг.

Коли очікувати потепління

За попередніми прогнозами, потепління прийде в Україну з 25 лютого.

"Морози відступлять, а денна температура повітря поступово підвищуватиметься і досягне на наступному тижні спочатку +1...+5 °C, а потім +4...+9 °C, на заході та півдні до +10 °C", - додала вона.

  • До кінця тижня в Україні триматиметься холодна погода з відчутними морозами, особливо вночі. Зокрема, у вівторок, 18 лютого, у всіх регіонах буде сухо.
     
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погода в Україні
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