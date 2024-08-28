Три прикордонні області отримали 22 автомобілі швидкої допомоги від United24

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Йдеться про повнопривідні реанімобілі типу С вартістю понад 68 мільйонів гривень. Вони були придбані за кошти партнерів UNITED24 - компанії Uber та гурту U2.

Як зазначає МОЗ, автівки обладнані засобами забезпечення дихальної підтримки, моніторингу життєво важливих параметрів, приладами для інфузії тощо.