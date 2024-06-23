Труханов отримав від генерала Содоля нагороду ЗСУ "За службу та звитягу": незгодні назвали це "знущанням над військовими"
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант, Герой України Юрій Содоль вручив меру Одеси Геннадію Труханову нагрудний знак "За службу і звитягу". Опоненти міського голови вважають це недоречним
Нагородження відбулося у суботу, 22 червня 2024 року, інформує офіційний сайт Одеської міської ради.
Як наголошується, в такий спосіб генерал Содоль "високо оцінив допомогу Одеси для військових".
"Цьогоріч з бюджету міста вже видiлено близько мільярда гривень на допомогу вiйськовим", - зазначається у повідомленні.
Місто готове й надалі продовжувати надання матеріальної допомоги ЗСУ.
Реакція у соцмережах
Ветеран війни з РФ, громадський активіст Олег Симороз у неділю, 23 червня, оцінив це нагордження Труханова як "сором, ганьба та знущання з військових".
"Я просто відмовляюся сприймати той факт, що відзнаку, яку отримують за виконання завдань в зоні ведення бойових дій, отримує одіозний проросійський політик, який жодного відношення до армії немає", - заявив Симороз.
На думку ветерана, нагрудний знак "За службу і звитягу" не може бути, як він висловився, "просто брєлком який можна подарувати за хороший магарич".
Відомий опонент Труханова, одеський відеоблогер Сергій Стерненко також вважає подібне нагородження недорченим, адже, за його власними даними, мер нібито є громадянин РФ та "підтримував російську агресію ще з 2014-го".
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