"Це загравання з "русскім міром" в Україні": голова КВУ Кошель про функціонування проросійських партій

Таку думку висловив голова Комітету виборців України Олексій Кошель в етері телеканалу "Еспресо".

"Проблема ще в тому, що в окремих радах депутати від проросійських партій повністю контролюють ради. До прикладу, місто Слов'янськ - прикордонне місто, надзвичайно важливе, а там депутати від російських партій мають більшість", - зауважив він.

Проросійські партії дуже активно сьогодні присутні. Що з цим робити? Відповідь лише одна - приймати урядовий законопроєкт, каже Кошель.

"Законопроєкт авторства Кабінету Міністрів України був розроблений, поданий у парламент ще влітку 2022 року. Чому з ним не працюють, можуть бути різні причини. Я не виключаю, що існує певна домовленість із ОПЗЖ, яка "підставляє плече" владі, голосуючи в парламенті. Зверніть увагу на останнє голосування, законопроєкт про мобілізацію в першому читанні. Юрій Бойко сказав, що ОПЗЖ за жодних обставин не буде голосувати за цей законопроєкт, враховуючи, що у ньому є антиконституційні норми. Після цього вони дружно проголосували", - зазначив він.

Очевидно, питання депутатів місцевих рад від заборонених партій зараз штучно затягується, вважає голова КВУ.

"Штучно затягується законопроєкт про народних депутатів України від ОПЗЖ у парламенті. Заборонити мандати у депутатів від ОПЗЖ сьогодні неможливо. Але є законопроєкт, на думку авторитетних юристів, цей законопроєкт має право на існування. Потрібно просто заморозити роботу цих депутатів, заборонити участь у сесійних засіданнях, роботу в парламентських комітетах", - додав він.