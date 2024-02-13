"Це загравання з "русскім міром" в Україні": голова КВУ Кошель про функціонування проросійських партій
Питання депутатів від проросійських партій - виключно політичне. Сьогодні триває загравання з "русскім міром" в Україні
Таку думку висловив голова Комітету виборців України Олексій Кошель в етері телеканалу "Еспресо".
"Проблема ще в тому, що в окремих радах депутати від проросійських партій повністю контролюють ради. До прикладу, місто Слов'янськ - прикордонне місто, надзвичайно важливе, а там депутати від російських партій мають більшість", - зауважив він.
Проросійські партії дуже активно сьогодні присутні. Що з цим робити? Відповідь лише одна - приймати урядовий законопроєкт, каже Кошель.
"Законопроєкт авторства Кабінету Міністрів України був розроблений, поданий у парламент ще влітку 2022 року. Чому з ним не працюють, можуть бути різні причини. Я не виключаю, що існує певна домовленість із ОПЗЖ, яка "підставляє плече" владі, голосуючи в парламенті. Зверніть увагу на останнє голосування, законопроєкт про мобілізацію в першому читанні. Юрій Бойко сказав, що ОПЗЖ за жодних обставин не буде голосувати за цей законопроєкт, враховуючи, що у ньому є антиконституційні норми. Після цього вони дружно проголосували", - зазначив він.
Очевидно, питання депутатів місцевих рад від заборонених партій зараз штучно затягується, вважає голова КВУ.
"Штучно затягується законопроєкт про народних депутатів України від ОПЗЖ у парламенті. Заборонити мандати у депутатів від ОПЗЖ сьогодні неможливо. Але є законопроєкт, на думку авторитетних юристів, цей законопроєкт має право на існування. Потрібно просто заморозити роботу цих депутатів, заборонити участь у сесійних засіданнях, роботу в парламентських комітетах", - додав він.
- 15 вересня 2022 року в Україні остаточно заборонили діяльність ОПЗЖ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.85 Купівля 37.85Продаж 38.44
- EUR Купівля 40.81Продаж 41.64
- Актуальне
- Важливе