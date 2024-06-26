Цифри не остаточні: Лубінець окреслив масштаби злочинів РФ проти медіа в Україні

Про це уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець сказав під час конференції-дебатів "Журналісти мають значення: заклик до звільнення українських журналістів, утримуваних Російською Федерацією", яка відбулася в межах літньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі, передає УНІАН.

"Ми знаємо, що Росія вчинила більш ніж 600 злочинів проти українських журналістів і взагалі медіа в Україні від початку повномасштабного вторгнення. 82 професіонали медіа були вбиті. 34 журналісти були поранені. 14 професіоналів із медіа зникли безвісти. 25 журналістів незаконно утримуються Російською Федерацією", - сказав Лубінець і додав, що цифри не остаточні.

Уповноважений зазначив, що росіяни незаконно викрадають журналістів на ТОТ, а також свідомо вбивають їх попри відповідне маркування на одязі воєнних кореспондентів.

"Коли росіяни бачать напис "преса", ця людина стає ціллю для російських солдатів… Дуже багато є прикладів, коли журналісти з цим написом "преса" були вбиті російськими снайперами. Лише за те, що у них на одязі був цей напис "преса", - сказав він.

Лубінець наголосив, що Україна закликає міжнародну громаду посилити дипломатичний і політичний тиск на Росію, аби та звільнила всіх українських журналістів, яких вона незаконно утримує.