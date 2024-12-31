ЦПК: Офіс генпрокурора не зміг встановити, чи законно отримали інвалідність 67 хмельницьких прокурорів

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит Центру протидії корупції.

Вказано, що ЦПК мав на меті з'ясувати, якими були результати службового розслідування щодо хмельницьких прокурорів і чи довели той факт, що вони, ймовірно, отримали інвалідності, користуючись своїми службовими повноваженнями або статусом. У відповідь в Офісі генпрокурора повідомили, що не можуть підтвердити факт неправомірного отримання інвалідностей жодного з 67 прокурорів.

"За наслідками службового розслідування 09.12.2024 складено висновок, який 13.12.2024 затверджено виконувачем обовʼязків Генерального прокурора. У резолютивній частині висновку зазначено, що з огляду на обмеженість засобів службового розслідування обʼєктивно підтвердити або спростувати опубліковану в медіа інформацію про використання прокурорами органів прокуратури своїх службових повноважень або службового статусу та повʼязаних із цим можливостей з метою отримання інвалідності неможливо без проведення процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні", - йдеться у відповіді на запит.

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На запитання, чи притягнули до відповідальності прокурорів з Хмельниччини за результатами розслідування, відповіді не було.

Водночас, Офіс генпрокурора передав висновки службового розслідування до головного управління Державного бюро розслідувань, яке веде кримінальне провадження у цій справі.