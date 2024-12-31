ЦПК: Офіс генпрокурора не зміг встановити, чи законно отримали інвалідність 67 хмельницьких прокурорів
Офіс Генерального прокурора під час службового розслідування не зміг встановити, чи законно отримали інвалідність 67 прокурорів Хмельницької прокуратури
Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит Центру протидії корупції.
Вказано, що ЦПК мав на меті з'ясувати, якими були результати службового розслідування щодо хмельницьких прокурорів і чи довели той факт, що вони, ймовірно, отримали інвалідності, користуючись своїми службовими повноваженнями або статусом. У відповідь в Офісі генпрокурора повідомили, що не можуть підтвердити факт неправомірного отримання інвалідностей жодного з 67 прокурорів.
"За наслідками службового розслідування 09.12.2024 складено висновок, який 13.12.2024 затверджено виконувачем обовʼязків Генерального прокурора. У резолютивній частині висновку зазначено, що з огляду на обмеженість засобів службового розслідування обʼєктивно підтвердити або спростувати опубліковану в медіа інформацію про використання прокурорами органів прокуратури своїх службових повноважень або службового статусу та повʼязаних із цим можливостей з метою отримання інвалідності неможливо без проведення процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні", - йдеться у відповіді на запит.
Читайте також: Офіс генпрокурора порахував прокурорів з інвалідністю в регіонах. Лідирують Черкащина і Хмельниччина
На запитання, чи притягнули до відповідальності прокурорів з Хмельниччини за результатами розслідування, відповіді не було.
Водночас, Офіс генпрокурора передав висновки службового розслідування до головного управління Державного бюро розслідувань, яке веде кримінальне провадження у цій справі.
- 4 жовтня ДБР викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу на незаконному збагаченні у великих розмірах. Під час обшуків знайшли готівки в еквіваленті $6 млн.
- 16 жовтня головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов оприлюднив список із 50 працівників Хмельницької прокуратури, які мають оформлену інвалідність. Він стверджував, мовляв, вони скористалися схемою Тетяни Крупи.
- Згодом стало відомо, що генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування. А ввечері 17 жовтня наказом генерального прокурора звільнили з посади керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника – за власним бажанням.
- Станом на 25 жовтня ще п’ять керівників обласних прокуратур та керівник однієї зі спеціалізованих прокуратур у сфері оборони написали заяви про звільнення в межах заходів із запобігання зловживанню.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.89 Купівля 41.89Продаж 42.49
- EUR Купівля 43.65Продаж 44.42
- Актуальне
- Важливе