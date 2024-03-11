Ця зіпсована репутація переходить на Міністерство оборони: політолог Кошель про призначення Кирила Тимошенка на нову посаду

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Кирило Тимошенко прославився тим, що їздив на достатньо недешевому автомобілі, який передали наші міжнародні партнери для того, щоб з фронту евакуйовувати людей. А він їздив на цьому автомобілі по Києву. Власне через цей автомобіль державі був завданий надзвичайно серйозний репутаційний удар. Державу просто облили брудом через цю крадіжку авто. Я бачив декілька тижнів тому, що Кирило Тимошенко написав, що, мовляв, розслідування проведено антикорупційними органами й не виявлено порушень законодавства. Це ні про що, бо ми отримали дуже серйозний репутаційний удар, на нас дивилися як на дикунів", - підкреслив політолог.

За його словами, після цього люди, які причетні до даного скандалу, просто йдуть в нікуди та зникають з інформаційного поля взагалі.

"Той факт, що його призначили радником міністра оборони означає, по-перше, що влада не визнає і не розуміє ці проблеми, а друге – ця зіпсована репутація автоматично переходить на Міністерство оборони. Я переконаний, щоб не робив Кирило Тимошенко на цій посаді, навіть він буде демонструвати дива менеджерського таланту, але для наших західних партнерів це буде, як мінімум, неприйнятно. Я вважаю, це призначення неприйнятним та образливим для мене, як громадянина України", - резюмував Олексій Кошель.

У 2022-му році "Українська правда" з'ясувала, що тодішній заступник голови ОП Кирило Тимошенко кілька місяців пересувався Porsche Taycan 2021 року випуску вартістю близько $100 тис. За даними УП, після розслідування було відкрито провадження за фактом несанкціонованого копіювання інформації з системи камер відеоспостереження "Безпечне місто".

Після цього президент України Володимир Зеленський анонсував "кадрові рішення" в органах центральної влади. Кирила Тимошенка було звільнено.