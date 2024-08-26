У Києві через відсутність напруги фіксують масштабні затримки руху електротранспорту

Про це повідомляє Київпастранс.

Так, основною причиною затримки руху є відсутність електроенергії та напруги. На деяких напрямках було організовано рух автобусів.

Які маршрути затримуються:

№ 73 по просп. Оболонський в напрямку ст.м."Героїв Дніпра";

№ 14 та 15 по вул. Дегтярівська;

№ 1, 2, 3 по вул. Борщагівська;

№ 41 по вул. Тулузи;

№4, 5, 7, 22, 27, 30, 42 на ст.м."Шулявська";

№24, 25, 26, 35, 36 по просп. Свободи;

№3, 9к, 12, 14, 40, 40к по вул. Саксаганського/вул. Жилянська.

Увечері 25 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Зранку 26 серпня зафіксували активність 11 російських бортів Ту-95МС та Ту-22М3. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, руйнування в різних регіонах.