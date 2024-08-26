У Києві через відсутність напруги фіксують масштабні затримки руху електротранспорту
Увечері понеділка, 26 серпня, у Києві фіксують масштабні затримки у роботі громадського електротранспорту
Про це повідомляє Київпастранс.
Так, основною причиною затримки руху є відсутність електроенергії та напруги. На деяких напрямках було організовано рух автобусів.
Які маршрути затримуються:
- № 73 по просп. Оболонський в напрямку ст.м."Героїв Дніпра";
- № 14 та 15 по вул. Дегтярівська;
- № 1, 2, 3 по вул. Борщагівська;
- № 41 по вул. Тулузи;
- №4, 5, 7, 22, 27, 30, 42 на ст.м."Шулявська";
- №24, 25, 26, 35, 36 по просп. Свободи;
- №3, 9к, 12, 14, 40, 40к по вул. Саксаганського/вул. Жилянська.
Увечері 25 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Зранку 26 серпня зафіксували активність 11 російських бортів Ту-95МС та Ту-22М3. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, руйнування в різних регіонах.
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