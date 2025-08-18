У Києві чоловік порізав собі руку на збірному пункті ТЦК: проводиться службова перевірка

Про це повідомляє Київський міський ТЦК та СП.

У центрі повідомляють, що близько 15:00 неділі, 17 серпня, військовозобов’язаний почав з невідомих причин неадекватно поводитися, кричати, погрожувати іншим військовозобов’язаним та адміністрації збірного пункту. На будь-які зауваження не реагував.

Після прибуття правоохоронних органів цей громадянин забіг до ванної кімнати. Розбивши там чашку, він почав завдавати собі ушкоджень лівого передпліччя.

Медик, який прибув на місце події, наклав пораненому септичну тугу пов’язку. Сам мобілізований у цей час продовжував кричати та погрожував, що й далі травмуватиме себе, а також інших осіб, які перебували на збірному пункті. Карета швидкої медичної допомоги доправила його до Київської міської клінічної лікарні.

Військовозобов’язаного госпіталізували, щоб надати меддопомогу та перевірити його стан.

За інформацією ТЦК, на цей час життю та здоров’ю громадянина нічого не загрожує. Пошкодження на лівому передпліччі оперативно та вчасно перев’язали, інших у нього немає.

Керівництвом Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводиться службова перевірка.