У Києві помер казахський опозиціонер Садиков, на якого у червні скоїли напад
У вівторок, 2 липня, у лікарні Києва перестало битися серце журналіста й опозиціонера з Казахстану Айдоса Садикова. Раніше на чоловіка було скоєно напад
Про це повідомила жінка опозиціонера Наталія Садикова у Facebook.
"Айдос Садиков пішов від нас сьогодні о 03:00 за Києвом. Мій любий чоловік, батько наших трьох дітей, великий син казахського народу", - написала вона.
Наталія зазначила, що її чоловік віддав своє життя за Казахстан, "прийняв мученицьку смерть від руки кілерів".
За її словами, 13 днів Айдос боровся за життя у реанімації, але дива не сталося.
"Його смерть на совісті Токаєва (чинний президент Казахстану, - ред.)", - наголосила жінка.
Що передувало
18 червня у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова і втік. Потерпілий перебуває в реанімації у важкому стані. Дружина Садикова заявила, що замовником нападу може бути президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.
Сам Токаєв доручив направити офіційні запити українській стороні щодо нападу. У разі потреби казахстанські офіційні органи готові долучитися до розслідування.
Підозрювані у замаху на казахського опозиціонера Айдоса Садикова після скоєння злочину втекли до Молдови. Їх оголосили в міжнародний розшук. Пізніше підозрюваний Алтай Жаканбаєв самостійно звернувся до правоохоронців у Казахстані.
Згодом в Офісі генерального прокурора заявили, що проситимуть про екстрадицію з Казахстану підозрюваних у замаху на Садикова.
Пізніше у Казахстані заперечили зацікавленість у нападі на опозиціонера та журналіста, але заявили, що не дадуть дозволу на екстрадицію підозрюваних у замаху в Україну.
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