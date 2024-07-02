У Києві помер казахський опозиціонер Садиков, на якого у червні скоїли напад

Про це повідомила жінка опозиціонера Наталія Садикова у Facebook.

"Айдос Садиков пішов від нас сьогодні о 03:00 за Києвом. Мій любий чоловік, батько наших трьох дітей, великий син казахського народу", - написала вона.

Наталія зазначила, що її чоловік віддав своє життя за Казахстан, "прийняв мученицьку смерть від руки кілерів".



За її словами, 13 днів Айдос боровся за життя у реанімації, але дива не сталося.

"Його смерть на совісті Токаєва (чинний президент Казахстану, - ред.)", - наголосила жінка.

Що передувало

18 червня у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова і втік. Потерпілий перебуває в реанімації у важкому стані. Дружина Садикова заявила, що замовником нападу може бути президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Сам Токаєв доручив направити офіційні запити українській стороні щодо нападу. У разі потреби казахстанські офіційні органи готові долучитися до розслідування.

Підозрювані у замаху на казахського опозиціонера Айдоса Садикова після скоєння злочину втекли до Молдови. Їх оголосили в міжнародний розшук. Пізніше підозрюваний Алтай Жаканбаєв самостійно звернувся до правоохоронців у Казахстані.

Згодом в Офісі генерального прокурора заявили, що проситимуть про екстрадицію з Казахстану підозрюваних у замаху на Садикова.

Пізніше у Казахстані заперечили зацікавленість у нападі на опозиціонера та журналіста, але заявили, що не дадуть дозволу на екстрадицію підозрюваних у замаху в Україну.