У Києві проїзд у громадському транспорті для школярів буде платним упродовж двох місяців

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Акцентується, що з 1 липня по 31 серпня у міському транспорті столиці проїзд мають сплачувати й курсанти вищих військових навчальних закладів міста на загальних підставах.

Придбати проїзний квиток зі знижкою 75% є змога через термінал самообслуговування чи застосунок "Київ цифровий", а поповнити учнівський можна в касах КП "Київський метрополітен" ("Видубичі 1", "Почайна 1", "Вокзальна"), у додатку EasyPay та на сайті КП "ГІОЦ".

Також у КМДА наголошують, що на учнівський квиток також можна придбати одноразові поїздки, однак у такому разі знижка 75% не діятиме.