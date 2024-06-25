У Києві проїзд у громадському транспорті для школярів буде платним упродовж двох місяців
Для школярів Києва проїзд у громадському транспорті з 1 липня по 31 серпня буде платним, знижка за проїзними під час канікул становитиме 75%
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Акцентується, що з 1 липня по 31 серпня у міському транспорті столиці проїзд мають сплачувати й курсанти вищих військових навчальних закладів міста на загальних підставах.
Придбати проїзний квиток зі знижкою 75% є змога через термінал самообслуговування чи застосунок "Київ цифровий", а поповнити учнівський можна в касах КП "Київський метрополітен" ("Видубичі 1", "Почайна 1", "Вокзальна"), у додатку EasyPay та на сайті КП "ГІОЦ".
Також у КМДА наголошують, що на учнівський квиток також можна придбати одноразові поїздки, однак у такому разі знижка 75% не діятиме.
- 1 травня у застосунку "Київ Цифровий" з’явилася змога безкоштовно замовити учнівський квиток для проїзду в столиці.
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