У Києві пройшла акція вшанування пам’яті, загиблої в російському полоні журналістки Рощиної

Про це повідомляє Премія імені Георгія Ґонґадзе та видання "Українська правда".

Акція пройшла на Майдані Незалежності. Вшанувати пам'ять загиблої колеги зібралися журналістки з "Громадського" та "Суспільного".

Серед присутніх були як іноземні, так і українські журналісти. Згадували Вікторію Рощину та роботу з нею.

Фото: Премія імені Георгія Ґонґадзе

Гаслом заходу став заклик "Читати і пам'ятати Віку", який неодноразово лунав від присутніх.

Премія імені Георгія Ґонґадзе заявила, що бажає долучитись до заяви українських медійників, в якій висувається припущення про те, що смерть Вікторії Рощиної стала наслідком або навмисного вбивства, або жорстокого поводження та насильства під час перебування в полоні.

Фото: Премія імені Георгія Ґонґадзе

Що відомо про загибель Вікторії Рощиної

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Вікторія Рощина працювала на видання hromadske та писала репортажі з тимчасово окупованих територій.

7 березня 2022 року вона натрапила на батальйон російських танків, які обстріляли її машину. Через тиждень російські військові затримали її в селі Василівка, але журналістці вдалося втекти.

11 березня 2022 року Рощина знову потрапила в полон до ФСБ Росії - за її словами, її захопили коли вона прямувала до Маріуполя. Вона розповіла, що її тиждень утримували у Бердянську.

У жовтні 2023 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка отримала нагороду за свої репортажі про війну в Україні, зникла на тимчасово окупованих територіях. Рідні та друзі повідомляли, що з 3 серпня 2023 року втратили з нею зв'язок.

У травні 2024 року в Росії визнали, що утримують у полоні українську журналістку Вікторію Рощину, яка зникла на тимчасово окупованих територіях у серпні минулого року.

10 жовтня стало відомо, що Рощина, яка потрапила в російський полон, загинула. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що отримав від російської сторони документальне підтвердження про смерть медійниці.

Офіс генпрокурора відкрив провадження про воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.

11 жовтня нардеп Ярослав Юрчишин повідомив, що найближчим часом рідним мають передати тіло журналістки Рощиної, яка загинула у російському полоні.

За даними правозахисників, журналістку Рощину тримали в СІЗО, відомому найжорстокішими тортурами.