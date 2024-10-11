Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство У Києві пройшла акція вшанування пам’яті, загиблої в російському полоні журналістки Рощиної

У Києві пройшла акція вшанування пам’яті, загиблої в російському полоні журналістки Рощиної

Марія Науменко
11 жовтня, 2024 п'ятниця
22:14
Суспільство У Києві вшанували пам'ять Вікторії Рощиної

У п'ятницю, 11 жовтня, у Києві пройшла акція вшанування пам'яті Вікторії Рощиної, позаштатної авторки "Української правди", яка загинула у російському полоні

Зміст

Про це повідомляє Премія імені Георгія Ґонґадзе та видання "Українська правда".

Акція пройшла на Майдані Незалежності. Вшанувати пам'ять загиблої колеги зібралися журналістки з "Громадського" та "Суспільного".

Серед присутніх були як іноземні, так і українські журналісти. Згадували Вікторію Рощину та роботу з нею.

У Києві вшанували пам'ять Вікторії Рощиної

Фото: Премія імені Георгія Ґонґадзе

Гаслом заходу став заклик "Читати і пам'ятати Віку", який неодноразово лунав від присутніх.

Премія імені Георгія Ґонґадзе заявила, що бажає долучитись до заяви українських медійників, в якій висувається припущення про те, що смерть Вікторії Рощиної стала наслідком або навмисного вбивства, або жорстокого поводження та насильства під час перебування в полоні.

У Києві вшанували пам'ять Вікторії Рощиної

Фото: Премія імені Георгія Ґонґадзе

Що відомо про загибель Вікторії Рощиної

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Вікторія Рощина працювала на видання hromadske та писала репортажі з тимчасово окупованих територій. 

7 березня 2022 року вона натрапила на батальйон російських танків, які обстріляли її машину. Через тиждень російські військові затримали її в селі Василівка, але журналістці вдалося втекти.

11 березня 2022 року Рощина знову потрапила в полон до ФСБ Росії - за її словами, її захопили коли вона прямувала до Маріуполя. Вона розповіла, що її тиждень утримували у Бердянську.

У жовтні 2023 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка отримала нагороду за свої репортажі про війну в Україні, зникла на тимчасово окупованих територіях. Рідні та друзі повідомляли, що з 3 серпня 2023 року втратили з нею зв'язок. 

У травні 2024 року в Росії визнали, що утримують у полоні українську журналістку Вікторію Рощину, яка зникла на тимчасово окупованих територіях у серпні минулого року.

10 жовтня стало відомо, що Рощина, яка потрапила в російський полон, загинула. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що отримав від російської сторони документальне підтвердження про смерть медійниці.

Офіс генпрокурора відкрив провадження про воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.

11 жовтня нардеп Ярослав Юрчишин повідомив, що найближчим часом рідним мають передати тіло журналістки Рощиної, яка загинула у російському полоні.

За даними правозахисників, журналістку Рощину тримали в СІЗО, відомому найжорстокішими тортурами.

Теги:
Україна
Росія
журналісти
полонені
Війна з Росією
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Шон Diddy Комбз, Джастін Бібер
Автор Дар'я Тарасова
10 жовтня, 2024 четвер
Джастін Бібер уперше прокоментував арешт репера Diddy
осінь
Автор Катерина Єсікова
10 жовтня, 2024 четвер
Похолодання і дощі: Наталка Діденко поділилася прогнозом на найближчі дні
Суджа, РФ, Курська область
Автор Влад Дідусь
11 жовтня, 2024 п'ятниця
Росія продавила лівий фланг Курського угрупування Сил оборони України, - DeepState
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 44.95
    Продаж 45.57
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
11 жовтня
22:47
Сергій Мельник і Рубен Брекельманс
"Ніякого скорочення підтримки не буде": у Нідерландах заявили, що країна має ще понад €6 млрд на військову допомогу Україні
22:44
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ поранив двох миротворців ООН під час удару по Лівану: світові лідери засудили дії Ізраїлю, Франція й Італія викликали послів
22:42
Live
Михайло Мудрик (в центрі), Україна - Грузія
Україна - Грузія 1:0: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
22:33
У Києві ТЦК та поліція затримували чоловіків після концерту "Океану Ельзи", - ЗМІ
22:09
Боєць ЗСУ в російському райцентрі Коренево (Курщина)
Росіянам буде важко втримати територію на Курщині, - військовий історик Жирохов
22:02
Ексклюзив
Дональд Трамп та Камала Гарріс
Очолити США може третя людина поки буде турбулентність у кілька місяців після виборів, - Чалий
21:58
мирні жертви ООН
Вересень став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні цьогоріч, - ООН
21:30
Придністров'я
В окупованому РФ Придністров'ї заявили про намір провести власний референдум щодо ЄС
21:12
Вірджил ван Дейк, Ліга націй, збірна Нідерландів
Ліга націй: Естонія перемогла Азербайджан. Результати матчів 11 жовтня
21:12
Сергій Гнезділов
Військовослужбовця Гнезділова відправили під варту на два місяці
21:01
Марк Рютте
Генсек НАТО Рютте закликав ігнорувати ядерні погрози Путіна
20:56
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росіяни проводять штурмові дії на Курщині, на Купʼянському напрямку ворог активізував наступ з застосуванням техніки. Колонка Сергія Згурця
20:55
Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
Жорін: деколи наша тактика сильно нагадує тактику ворога в плані застосування піхоти
20:37
Володимир Зеленський
Зеленський представив План перемоги союзникам в Британії, Франції, Італії та Німеччині
20:21
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
"Важливий гравець": у "Челсі" передумали прощатись з Мудриком взимку, - журналіст
20:14
Оновлено
Україна передасть Ватикану список журналістів, які перебувають у російському полоні, - Зеленський за підсумками зустрічі з Папою Римським
20:10
Оновлено
Володимир Зеленський і Олаф Шольц
Зеленський провів зустрічі в Німеччині: Шольц анонсував новий пакет допомоги для України на €1,4 млрд
20:01
OPINION
Байдужість — смерть бажань як початок смерті
19:57
Юрай Бланар
Словаччина планує розширити ремонтну базу для української військової техніки
19:54
Об'єднана гірничо-хімічна компанія
Уряд схвалив продаж держпакета акцій найбільшого в Україні підприємства з видобутку титанових руд
19:48
У НАТО мають намір переглянути політику Альянсу щодо відносин з Росією
19:36
партія "Голос"
Верховний Суд остаточно позбавив партію "Голос" державного фінансування через недостовірні відомості у звітах
19:35
Ексклюзив
Суспільство зараз не витримує додаткового тиску: нардепка Южаніна про підняття військового збору
19:34
Геннадій Труханов
"В Одесі не буде місця провокаторам!": Труханов заявив, що Європейська площа буде під наглядом варти
19:32
Опалювальний сезон у Покровській громаді опинився під загрозою через російські обстріли, - МВА
19:29
МСЕК
МОЗ розробляє законопроєкт щодо реформування МСЕК: основні моменти
19:17
Оновлено
Війська РФ обстріляли Куп'янськ: загинула людина, 5 постраждали
19:11
Джон Роберт Болтон
"Шанси дуже високі": ексрадник Трампа Болтон заявив, що США можуть вийти з НАТО у разі переобрання експрезидента
19:11
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
АПЛ підготувала революційні зміни у трансляціях футбольних матчів
19:11
Сергій Гнезділов
СЗЧ Гнезділова: військовий заявив у суді, що готовий повернутися на службу, коли уряд встановить її чіткі терміни
18:57
ЄС
У ЄС відреагували на загибель журналістки Рощиної у полоні РФ: вимагають незалежного розслідування
18:51
Вікторія Рощина
"Міжнародні інституції повинні діяти рішуче і негайно": медійники оприлюднили заяву про вбивство росіянами журналістки Рощиної
18:49
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:45
Огляд
"Субстанція"
"Підйомна сила" проти "Субстанції" : що подивитися на вихідних
18:40
ЗСУ
Міноборони просить СБУ перевірити постачальника неякісних продуктів для ЗСУ
18:33
Данія
Данія ініціює створення інвестиційного фонду для розвитку українського ОПК
18:21
новини Львівщини
Українцям нарахували 73,2 млн грн за час тестування "Національного кешбеку"
18:13
Україна НАТО
"Без членства ніколи не буде безпеки": експосол США Тейлор закликав прийняти Україну в НАТО
18:05
OPINION
Що криється за словом "мир"?
18:00
У TikTok шириться тренд про схуднення за допомогою кави з корицею: австралійські вчені оцінили дієвість методу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV