У Києві вночі в багатоквартирному будинку виникла пожежа

Про це Еспресо повідомили мешканці.

Пожежа виникла близько 4-ї ранку на вулиці Патріарха Мстислава Скрипника, загорілась квартира на четвертому поверсі.

Станом на 04:28 на місці працюють пожежники, також чергує карета швидкої.

Загоряння сталося після увімкнення світла орієнтовно між третьою і четвертою ранку.