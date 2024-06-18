У Києві вночі в багатоквартирному будинку виникла пожежа
У Києві, вночі вівторка, 18 червня, сталася пожежа в багатоквартирному будинку: пожежники ліквідовують загоряння
Про це Еспресо повідомили мешканці.
Пожежа виникла близько 4-ї ранку на вулиці Патріарха Мстислава Скрипника, загорілась квартира на четвертому поверсі.
Станом на 04:28 на місці працюють пожежники, також чергує карета швидкої.
Загоряння сталося після увімкнення світла орієнтовно між третьою і четвертою ранку.
- 9 червня у Броварському районі Київської області спалахнула велика пожежа на складі. Вогонь досяг 4 тисяч квадратних метрів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.53 Купівля 40.53Продаж 41.08
- EUR Купівля 43.4Продаж 44.22
- Актуальне
- Важливе