У Львові в пам'ять про захисника Михайла "Лемберга" проведуть благодійний забіг

Триватиме пробіг упродовж 08:00 – 13:00 годин. Місце старту і фінішу – місто Львів, Стрийський парк (Львівська обласна дитячо-юнацька спортивна школа).

Спортивний масовий захід "Пробіг пам’яті друзів, присвячений Михайлу "Лембергу", проводиться з метою збору коштів на психологічну та фізичну реабілітацію матерів зниклих безвісти та загиблих військових, пропаганди спорту та здорового способу життя та розвитку масового спорту і туризму в місті Львів.

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Організаторами Пробігу є Благодійна організація "Благодійний фонд Ірини Коваль" та Громадська Організація "Смарт Ран".

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Реєстрація учасників проводиться на сайті. Вартість реєстрації становить 500 грн.

Якщо ви не у Львові, але бажаєте підтримати ініціативу: 5168745022262494.

Син письменниці Олени Черніньки Михайло воював у Бахмуті. Офіційно він вважається зниклим безвісти у травні 2023 року.