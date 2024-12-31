У поліції розповіли, що буде з порушниками комендантської години в новорічну ніч
Громадян, які порушуватимуть комендантську годину й перебуватимуть на вулиці в новорічну ніч, затримуватимуть і доставлятимуть до відділення поліції
Про це в ефірі телемарафону 31 грудня сказав начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв.
При цьому він зазначив, що наряди з розумінням ставатимуться до людей, якщо вони в комендантську годину прямуватимуть до лікарень.
"Національна поліція, всі наряди будуть реагувати на осіб, які перебувають під час комендантської години на вулицях. З розумінням будемо ставитися до людей, різні причини. Тобто якщо це була негайна потреба або потрібно було звернутися до лікарень чи ще якісь причини - будемо з порозумінням ставитися", - заявив Ахрамєєв.
Попри те, що порушників доставлятимуть до відділення поліції, відповідальності за перебування на вулиці в комендантську годину наразі немає, додав правоохоронець.
За словами Ахрамєєва, з 24 грудня була залучена максимальна кількість особового складу поліції в місцях масового скупчення, а також на автошляхах країни.
"Ми працюємо в кожному регіоні, й у кожному регіоні є своя специфіка. Є регіони, де відбуваються бойові дії, є прикордонні з РФ. Там свої умови несення служби", - додав він.
- Верховна Рада 22 травня відхилила у повторному другому читанні законопроєкт про впровадження штрафів за порушення комендантської години. Проєкт закону мав на меті ввести адмінвідповідальність і дозволити поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників комендантської години.
- У грудні Кабмін вніс до парламенту свій проєкт закону, яким пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години в Україні.
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