У поліції розповіли, що буде з порушниками комендантської години в новорічну ніч

Про це в ефірі телемарафону 31 грудня сказав начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв.

При цьому він зазначив, що наряди з розумінням ставатимуться до людей, якщо вони в комендантську годину прямуватимуть до лікарень.

"Національна поліція, всі наряди будуть реагувати на осіб, які перебувають під час комендантської години на вулицях. З розумінням будемо ставитися до людей, різні причини. Тобто якщо це була негайна потреба або потрібно було звернутися до лікарень чи ще якісь причини - будемо з порозумінням ставитися", - заявив Ахрамєєв.

Попри те, що порушників доставлятимуть до відділення поліції, відповідальності за перебування на вулиці в комендантську годину наразі немає, додав правоохоронець.

За словами Ахрамєєва, з 24 грудня була залучена максимальна кількість особового складу поліції в місцях масового скупчення, а також на автошляхах країни.

"Ми працюємо в кожному регіоні, й у кожному регіоні є своя специфіка. Є регіони, де відбуваються бойові дії, є прикордонні з РФ. Там свої умови несення служби", - додав він.