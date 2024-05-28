У ТЦК розповіли, що буде, якщо видалити застосунок "Резерв+"

Про це заявила речниця Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Альона Кузіна в ефірі 11 каналу.

"Якщо ви видалили після реєстрації застосунок, то ви просто видалили застосунок із телефону, і це не правильно", - сказала вона.

Читайте також: Набув чинності новий закон про мобілізацію: все, що варто знати про нововведення

За словами Кузіної, після реєстрації та оновлення даних військовозобов'язаного все одно викличуть до ТЦК.

Речниця Дніпропетровського обласного ТЦК додала, що перші дні переходу від паперової системи до цифрової можуть бути проблемними, оскільки застосунок встановила велика кількість людей.