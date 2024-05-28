У ТЦК розповіли, що буде, якщо видалити застосунок "Резерв+"
Після оновлення даних у застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" не потрібно видаляти його з телефону. Всі дані залишаться у реєстрі
Про це заявила речниця Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Альона Кузіна в ефірі 11 каналу.
"Якщо ви видалили після реєстрації застосунок, то ви просто видалили застосунок із телефону, і це не правильно", - сказала вона.
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За словами Кузіної, після реєстрації та оновлення даних військовозобов'язаного все одно викличуть до ТЦК.
Речниця Дніпропетровського обласного ТЦК додала, що перші дні переходу від паперової системи до цифрової можуть бути проблемними, оскільки застосунок встановила велика кількість людей.
- Застосунок для військовозобов'язаних "Резерв+" працює в тестовому режимі, і через людський фактор у його роботі та в реєстрі даних "Оберіг" трапляються помилки. Міноборони відповіло на поширені питання про застосунок.
- Станом на понеділок, 27 травня, за 9 днів через застосунок "Резерв+" свої дані оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних українців за кордоном у 124 країнах.
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