У Вишгороді поліціянти та люди у військовій формі підпалювали легковик: Міноборони та Нацполіція відреагували

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

"Міністерство оборони України категорично засуджує будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у Збройних Силах України. Щодо інциденту у Вишгороді, зафіксованого на відео і поширеного у соцмережах, Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони запевнили, що всі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України.

"Подібні дії є неприпустимими та підривають довіру до Збройних Сил і сектору безпеки", - наголосили у відомстві.

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На інцидент також відреагувала поліція Київської області.

Там заявили, що розпочали службове розслідування у зв'язку з неприпустимими діями працівників поліції, які несли службу у складі групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київщини.

"За виявленим фактом керівництво поліції Київщини ініціювало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліцейських. На час розслідування обох працівників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків", - йдеться у повідомленні.