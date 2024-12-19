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Оновлено

У Вишгороді поліціянти та люди у військовій формі підпалювали легковик: Міноборони та Нацполіція відреагували

Юлія Юліна
19 грудня, 2024 четвер
20:49
Суспільство Міноборони

У Вишгороді Київської області стався інцидент із людьми у військовій формі та поліціянтами, які "викурювали" громадянина з автівки. У Міноборони назвали такі дії неприпустимими, Нацполіція розпочала службове розслідування

Зміст

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

"Міністерство оборони України категорично засуджує будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у Збройних Силах України. Щодо інциденту у Вишгороді, зафіксованого на відео і поширеного у соцмережах, Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони запевнили, що всі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України. 

"Подібні дії є неприпустимими та підривають довіру до Збройних Сил і сектору безпеки", - наголосили у відомстві.

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На інцидент також  відреагувала поліція Київської області. 

Там заявили, що розпочали службове розслідування у зв'язку з неприпустимими діями працівників поліції, які несли службу у складі групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київщини.

"За виявленим фактом керівництво поліції Київщини ініціювало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліцейських. На час розслідування обох працівників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків", - йдеться у повідомленні. 
 
  • 6 вересня народний депутат Олексій Гончаренко в ефірі Еспресо висловив думку, що система ТЦК має бути кардинально реформована, а військові не мають проходити службу в цій структурі.
  • Нардепка від "Слуги Народу" Юлія Яцик заявила, що 12 листопада тимчасова слідча комісія Верховної Ради з захисту прав військовослужбовців, до якої вона входить, подала звіт, у якому пропонує розформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а замість них створити рекрутингові центри. Коментуючи цю заяву, член оборонного комітету ВР нардеп від "Слуги Народу" Олександр Федієнко висловив переконання, що реформування ТЦК неможливе.
  • 18 листопада стало відомо, що в Міноборони України планують перетворити мобільний застосунок "Резерв+" на загальноукраїнський рекрутинговий центр, щоб замінити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у взятті військовозобов'язаних на облік.
  • 17 грудня омбудсмен Дмитро Лубінець висловив переконання, що випадків "бусифікації" під час здійснення працівниками ТЦК заходів із мобілізації стає менше.

 

Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
мобілізація
Війна з Росією
ТЦК
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