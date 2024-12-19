У Вишгороді поліціянти та люди у військовій формі підпалювали легковик: Міноборони та Нацполіція відреагували
У Вишгороді Київської області стався інцидент із людьми у військовій формі та поліціянтами, які "викурювали" громадянина з автівки. У Міноборони назвали такі дії неприпустимими, Нацполіція розпочала службове розслідування
Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.
"Міністерство оборони України категорично засуджує будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у Збройних Силах України. Щодо інциденту у Вишгороді, зафіксованого на відео і поширеного у соцмережах, Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації", - йдеться у повідомленні.
У Міноборони запевнили, що всі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України.
"Подібні дії є неприпустимими та підривають довіру до Збройних Сил і сектору безпеки", - наголосили у відомстві.
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На інцидент також відреагувала поліція Київської області.
Там заявили, що розпочали службове розслідування у зв'язку з неприпустимими діями працівників поліції, які несли службу у складі групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київщини.
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