"У владних кабінетах хочуть мати своїх людей": експерт Гончар про звільнення Кудрицького з Укренерго

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Звісно, що ніхто у владних кабінетах ніколи не визнає суб'єктивного фактора у звільненні Володимира Кудрицького. Оскільки це покаже державні органи не з кращого боку. Однак, на жаль, суб'єктивістські підходи до таких рішень притаманні тому стилю управління, який сьогодні склався в нашій країні. В цьому немає нічого дивного, але так точно не повинно було б бути. Реакція наших міжнародних партнерів та донорів повʼязана не так персонально Кудрицьким, скільки з тим, що порушена певна корпоративна процедура відповідно до кращих західних практик. Україна, намагаючись стати членом ЄС, так чи інакше повинна наслідувати цим практикам. Втім, цього не відбувається", - пояснив Гончар.

На думку експерта, у владних кабінетах хочуть контролювати фінансові потоки великих державних компаній.

"Можна згадати призначення, а потім звільнення, які були протягом останніх 5 років. У 2019 році було звільнено дуже професійну людину, яку знали дуже добре західні партнери і яка зробила багато для диверсифікації постачань ядерного палива в Україні, очільника Енергоатому Юрія Недашковського. Далі все пішло за тим же сценарієм. Можна згадувати призначення й звільнення в Нафтогазі, зокрема, Коболєва та Вітренка. Також сюди можна віднести нещодавнє звільнення Сергія Макогона. Це вже важливі державні компанії, які є опорою не тільки енергетики країни, а й економіки. Очевидно, що у владних кабінетах хочуть мати своїх людей на чолі цих компаній та фінансових потоків", - наголосив він.