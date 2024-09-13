"У владних кабінетах хочуть мати своїх людей": експерт Гончар про звільнення Кудрицького з Укренерго
Президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар вважає, що звільнення Володимира Кудрицького з посади очільника Укренерго повʼязане з тим, що влада хоче мати на керівних посадах державних компаній власних людей
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Звісно, що ніхто у владних кабінетах ніколи не визнає суб'єктивного фактора у звільненні Володимира Кудрицького. Оскільки це покаже державні органи не з кращого боку. Однак, на жаль, суб'єктивістські підходи до таких рішень притаманні тому стилю управління, який сьогодні склався в нашій країні. В цьому немає нічого дивного, але так точно не повинно було б бути. Реакція наших міжнародних партнерів та донорів повʼязана не так персонально Кудрицьким, скільки з тим, що порушена певна корпоративна процедура відповідно до кращих західних практик. Україна, намагаючись стати членом ЄС, так чи інакше повинна наслідувати цим практикам. Втім, цього не відбувається", - пояснив Гончар.
На думку експерта, у владних кабінетах хочуть контролювати фінансові потоки великих державних компаній.
"Можна згадати призначення, а потім звільнення, які були протягом останніх 5 років. У 2019 році було звільнено дуже професійну людину, яку знали дуже добре західні партнери і яка зробила багато для диверсифікації постачань ядерного палива в Україні, очільника Енергоатому Юрія Недашковського. Далі все пішло за тим же сценарієм. Можна згадувати призначення й звільнення в Нафтогазі, зокрема, Коболєва та Вітренка. Також сюди можна віднести нещодавнє звільнення Сергія Макогона. Це вже важливі державні компанії, які є опорою не тільки енергетики країни, а й економіки. Очевидно, що у владних кабінетах хочуть мати своїх людей на чолі цих компаній та фінансових потоків", - наголосив він.
Про звільнення Кудрицького
Наприкінці серпня ЗМІ повідомляли, що Кудрицького вирішили звільнити після Ставки верховного головнокомандувача 30 серпня, на якій був присутній міністр енергетики Галущенко.
Увечері 2 вересня наглядова рада Укренерго прийняла рішення про звільнення керівника компанії Володимира Кудрицького.
Двоє членів наглядової ради Укренерго Данієль Доббені та Педер Андреасон у вівторок, 3 вересня, оголосили про припинення повноважень після звільнення керівника компанії Володимира Кудрицького.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 6 вересня розповів, коли призначать нового керівника Укренерго та замінять членів наглядової ради, які подали у відставку.
12 вересня колишній керівник Укренерго Володимир Кудрицький припустив, що метою його звільнення є перевести під ручний контроль усі майбутні інвестиції у відбудову енергетики та розвиток нової генерації
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