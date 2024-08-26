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Головна Суспільство Україна вже відвоювала своє місце в Європі, тепер головне втримати демократію і верховенство права, - історик Сергій Плохій
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Україна вже відвоювала своє місце в Європі, тепер головне втримати демократію і верховенство права, - історик Сергій Плохій

26 серпня, 2024 понедiлок
09:22
Суспільство Сергій Плохій

На даному історичному етапі українцям слід не тільки перемоги Росію, а й зберегти демократичні цінності та законність

Зміст

Про це у розмові з журналістом Еспресо Віталієм Портниковим заявив американсько-український історик, професор Гарварду Сергій Плохій.

"На сьогодні у Європі Україна з'явилася ніби в обладунках лицаря, захисника європейського прикордоння. Україна піднялася на війну з російською армією, на що сподобилися тільки фіни в 1940 році. Поляки з різних причин не могли воювати на дві сторони, у 1968 році Чехословаччина навіть не намагалася це робити, також це не вдалося й Угорщині. Тобто в такій великомасштабній індустріальній війні ми виникаємо у ролі воїна", - сказав професор.

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Але захистити Європу від Росії ще не означає стати Європою, наголосив Плохій.

Слід втримати демократію і верховенство права.

"Далі постає питання увійти суспільно, економічно, цивілізаційно й культурно. І тут для нас найбільше питання - це навіть не демократія, хоча зараз виникають великі питання, наскільки нам вдасться пережити воєнний досвід і залишитися демократією. Я тут залишаюся все-таки оптимістом. Але тут питання, наскільки ми зможемо бути народом, нацією, країною, яка поставить закон вище за будь-які інші етнічні, суспільні, економічні інтереси певних груп. Тобто це є ключове питання", - зазначив історик.

"Мені здається, суто з військової точки зору ми вибороли місце (в Європі - ред.). Ми подовжуємо кордон Європи далі на схід. Тож, як на мене, інтеграція України у розумінні забезпечення безпеки Європи - це питання часу", - підсумував Плохій.

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  • У цьому ж інтерв'ю Сергій Плохій поставив нове завдання перед українською історичною наукою - уважно вивчати події нинішньої війни з РФ.

Теги:
Наука
ЄС
олігархи
історія України
НАТО
Віталій Портников
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