Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Українська молодь закликала надати Україні членство в НАТО

Українська молодь закликала надати Україні членство в НАТО

Влад Дідусь
1 листопада, 2024 п'ятниця
21:19
Суспільство Київський безпековий форум для молоді

Українська молодь бачить майбутнє нашої держави у Європейському Союзі та НАТО

Зміст

Відповідне звернення вони оприлюднили на 10-му Київському Безпековому Форумі для молоді, організованому Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", у якому взяли участь понад 100 молодих лідерок та лідерів із усієї країни.

"Ми маємо честь звернутися до Вас від імені української молоді, яка зібралася на Київський безпековий форум. Ми хочемо висловити наше абсолютне переконання, що майбутнє України в НАТО, і наша країна хоче і може докласти нової енергії і зобов’язань до альянсу", - йдеться у зверненні до генсека НАТО.

"Ми розробили новий досвід, експертні знання, нові підходи і сучасні стратегії. Наш розвиток безпілотних технологій, тактичних інновацій довів свою ефективність. Ми впевнені, цей досвід допоможе забезпечити загальну безпеку всього альянсу, посилити колективну безпеку і захист всього світу", - наголошують автори.

Представники нашої молоді переконані, що членство України в НАТО надішле дуже важливий сигнал міжнародним інвесторам щодо стабільності в Україні. Це посприяє підвищенню прямих іноземних інвестицій, підтримає економіку й посилить європейську стабільність.

Київський безпековий форум для молоді

Фото: ksf.openukraine.org

"Україна може стати надійним партнером, який готовий докластися до спільного виробництва і технічного потенціалу в європейську стабільність. Історія доводить, що Україна має легітимне право на членство в НАТО в межах своїх історично визнаних кордонів", - підкреслили у зверненні.

Як приклад вони навели досвід Німеччині: спочатку до Альянсу приєдналась Західна Німеччина, а згодом і решта країни.

"Україна так само може мати таку можливість. Українська молодь зробила рішучий вибір – ми обрали демократичні цінності безпеки і колективного захисту не тільки для того, щоб захистити свої власні кордони, але й для того, аби підтримати мир і стабільність у світі. Прийміть наші запевнення в нашій повазі і в наших спільних намаганнях побудувати стабільне майбутнє разом з НАТО", - наголошується у зверненні.

Звернення до Уряду України

"Вельмишановний прем’єр-міністр України! Ми, молодь України, покоління, загартоване війною, звертаємось до Вас з глибоким усвідомленням нашої місії. У 2022 році, коли ворог розпочав повномасштабний наступ на нашу землю, ми зробили стратегічний вибір – подали заявку на вступ до ЄС. Цей крок став не просто підписанням важливого документу, а символом нашої незламності, віри й відданості європейським цінностям. Звіт Європейської Комісії, опублікований 30 жовтня 2024 року, підкреслює наші прагнення, готовність країни та досягнутий прогрес на шляху до членства в ЄС. Ми чітко усвідомлюємо, який шлях пройшла Україна, але ми все ще потребуємо системних змін", - йдеться у документі.

Вступ України до ЄС є запорукою нацбезпеки: економічної, політичної, інформаційної, енергетичної, соціальної.

"Європейська інтеграція – це кроки до економічного добробуту, є надважливими в умовах війни. Набуття статусу повноправного членства в Європейському Союзі вимагає також гармонізації законодавства відповідно до стандартів ЄС", - зазначається у зверненні.

Київський безпековий форум для молоді

Фото: ksf.openukraine.org

Молодь закликала продовжувати створювати надійний механізм розслідування корупційних справ на найвищому рівні та забезпечити об’єктивність інформаційного простору та медіа свободу. Наголошують на необхідності проведення інституційних реформ у визначених часових інтервалах, зокрема реформи децентралізації, підвищення ефективності публічної служби, посилення незалежності судочинства та боротьбу з організованою злочинністю.

"Ми покоління змін, покоління воїнів і переможців. Для нас Європа – це не лише географія, це система цінностей, де кожен і кожна має право на гідне життя, самореалізацію та є рівними у своїх правах незалежно від статі, раси, етнічної приналежності та релігійних переконань. Настав час дій. Ми продовжуємо доводити свою стійкість на полі бою, і тепер ми маємо нагоду довести свою спроможність до впровадження європейських стандартів. З вірою в майбутнє, молодь України", - резюмується у документі.

  • Київський безпековий форум для молоді — це провідна платформа для залучення молодих лідерів до обговорення питань національної безпеки та міжнародних відносин.
Теги:
Новини
Україна
ЄС
політика
євроінтеграція
Вступ в ЄС
НАТО
вступ до НАТО
Читайте також:
Автор Ксенія Золотова
30 жовтня, 2024 середа
Завод німецького концерну Rheinmetall в Україні відреагував на погрози Пєскова
Автор Олег Манчура
31 жовтня, 2024 четвер
Кращого ставлення до українців на континенті, ніж у грузинів, нема
Дженніфер Еністон
Автор Дар'я Тарасова
31 жовтня, 2024 четвер
"За розум і людську порядність": зірка "Друзів" Дженніфер Еністон розповіла, за кого проголосувала на виборах президента США
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 44.66
    Продаж 45.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
1 листопада
22:00
АРМА оголосило перші 50 онлайн-аукціонів з продажу картин Медведчука
21:53
Оновлено
нічна атака "шахедів"
Росія запустила "шахеди". Ситуація ввечері 1 листопада
21:36
на фото снаряди
Виробництво мінометних снарядів в Україні стримується глобальною нестачею вибухівки
21:36
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог підтягує сили і штурмує з різних боків: тактика РФ на Курщині та ситуація на Торецькому напрямку. Колонка Сергія Згурця
21:32
Ексклюзив
Байден Путін
Путін чекає, хто прийде до Білого дому, аби заявити свої претензії щодо зон впливу, - політолог Шлінчак
21:00
Андрій Сибіга
Одна з країн погодилася стати державою-покровителькою для допомоги українцям у РФ, - Сибіга
20:54
Купʼянськ
Через наступ РФ Укрпошта в Куп'янську закрила останнє стаціонарне відділення
20:44
На фото: Джей Ло в комбінезоні російського бренду
Дженніфер Лопес підтримала Камалу Гарріс на президентських виборах у США
20:28
верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї
В Тегерані побоюються, що в разі перемоги Трамп дозволить Ізраїлю завдавати ударів по ядерних об’єктах Ірану, - Reuters
20:05
OPINION
блог Вікторія Сюмар
Нація сперечається про план перемоги, а не про план виживання
20:02
Україна США
БТР Stryker, Javelin та ракети для NASAMS: США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $425 млн
19:55
Гелловін
У Дубліні тисячі людей прийшли на фейковий гелловінський парад, який ШІ вигадав для пакистанського сайту
19:51
Огляд
Планета кіно
"БожеВільні" вже тут : що подивитися на вихідних
19:43
Оновлено
РФ ударила по місцю дислокації правоохоронців у Харкові: загинув полковник, поранено 26 поліцейських і 4 цивільних
19:41
Ексклюзив
вибори у США
Уже понад 64 млн американців проголосували на виборах, - редакторка "Голосу Америки" Ворожко
19:36
обвал стіни
На залізничному вокзалі в Сербії обвалився дах: щонайменше 8 людей загинули
19:27
кабмін
Кабмін ухвалив зміни до постанов щодо виплат родинам військових під час воєнного стану
19:14
У Німеччині затримали танкер із підсанкційними товарами, який прямував до Росії
18:59
Оновлено
Обговорили підтримку України: в Києві конгресмени США зустрілися з Умєровим
18:57
Реал, Андрій Лунін, Ла Ліга, Ліга чемпіонів
У Луніна зʼявився шанс зіграти за "Реал" проти "Мілана"
18:56
Учні
Уряд затвердив експериментальний проєкт для створення безпечних умов у школах
18:39
Польща
У Польщі заявили про "високий рівень готовності" до нової хвилі біженців з України
18:26
у Нідерландах підірвали галерею
У Нідерландах невідомі влаштували вибух у художній галереї й украли картини Енді Воргола
18:24
Збереження телемарафону гальмує шлях до ЄС, - Княжицький про звіт Єврокомісії
18:19
росія, санкції
Росія увʼязнила ексспівробітника консульства США за "таємну співпрацю з іноземною державою"
18:08
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У роботі застосунку Резерв+ стався збій
18:00
OPINION
Зупинити бульдозер
17:59
5G
Тестуватимуть із військовим обладнанням: уряд ухвалив упровадження в Україні пілотного 5G
17:49
Суджа, РФ, Курська область
Російські морпіхи у Севастополі відкупляються, щоб їх не відправили на Курщину, - "Атеш"
17:30
вибори в Грузії
Соціологічні компанії США, які проводили екзитполи для опозиції, заявили про маніпуляції на виборах у Грузії
17:27
армія КНДР
"Зазнають великих втрат": у розвідці Естонії оцінили боєздатність північнокорейських військових на війні в Україні
17:10
Ексклюзив
На Вінниччині знайшли "шахед", який не вибухнув
Росія продовжує робити ставку на кількість вироблених дронів, а не на технологічне вдосконалення, - Defense Express
17:06
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
З липня повітряний простір Білорусі порушили 106 "шахедів", – Гаюн
17:05
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:02
Леброн Джеймс
Суперзірка НБА Леброн Джеймс закликав американців голосувати за Камалу Гарріс
16:56
Ексклюзив
Мігранти з Центральної Азії на ТОТ
Окупанти на ТОТ можуть збільшити мобілізаційний ресурс, але не за рахунок українців, - правозахисник Лисянський
16:49
Meta за зверненням Мінцифри заблокувала кібершахраїв, які вимагали гроші в іnstagram-блогерів
16:45
Укрпошта
Укрпошта змінює правила пакування посилок
16:36
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби відбулося 74 бойових зіткнення: найважче на Покровському та Курахівському напрямках
16:34
Валерій Горішній, військовий з Азову
Міжнародні організації не виконують своїх обіцянок щодо полонених "Азову", - військовий Валерій Горішній
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV