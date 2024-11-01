Українська молодь закликала надати Україні членство в НАТО

Відповідне звернення вони оприлюднили на 10-му Київському Безпековому Форумі для молоді, організованому Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", у якому взяли участь понад 100 молодих лідерок та лідерів із усієї країни.

"Ми маємо честь звернутися до Вас від імені української молоді, яка зібралася на Київський безпековий форум. Ми хочемо висловити наше абсолютне переконання, що майбутнє України в НАТО, і наша країна хоче і може докласти нової енергії і зобов’язань до альянсу", - йдеться у зверненні до генсека НАТО.

"Ми розробили новий досвід, експертні знання, нові підходи і сучасні стратегії. Наш розвиток безпілотних технологій, тактичних інновацій довів свою ефективність. Ми впевнені, цей досвід допоможе забезпечити загальну безпеку всього альянсу, посилити колективну безпеку і захист всього світу", - наголошують автори.

Представники нашої молоді переконані, що членство України в НАТО надішле дуже важливий сигнал міжнародним інвесторам щодо стабільності в Україні. Це посприяє підвищенню прямих іноземних інвестицій, підтримає економіку й посилить європейську стабільність.

Фото: ksf.openukraine.org

"Україна може стати надійним партнером, який готовий докластися до спільного виробництва і технічного потенціалу в європейську стабільність. Історія доводить, що Україна має легітимне право на членство в НАТО в межах своїх історично визнаних кордонів", - підкреслили у зверненні.

Як приклад вони навели досвід Німеччині: спочатку до Альянсу приєдналась Західна Німеччина, а згодом і решта країни.

"Україна так само може мати таку можливість. Українська молодь зробила рішучий вибір – ми обрали демократичні цінності безпеки і колективного захисту не тільки для того, щоб захистити свої власні кордони, але й для того, аби підтримати мир і стабільність у світі. Прийміть наші запевнення в нашій повазі і в наших спільних намаганнях побудувати стабільне майбутнє разом з НАТО", - наголошується у зверненні.

Звернення до Уряду України

"Вельмишановний прем’єр-міністр України! Ми, молодь України, покоління, загартоване війною, звертаємось до Вас з глибоким усвідомленням нашої місії. У 2022 році, коли ворог розпочав повномасштабний наступ на нашу землю, ми зробили стратегічний вибір – подали заявку на вступ до ЄС. Цей крок став не просто підписанням важливого документу, а символом нашої незламності, віри й відданості європейським цінностям. Звіт Європейської Комісії, опублікований 30 жовтня 2024 року, підкреслює наші прагнення, готовність країни та досягнутий прогрес на шляху до членства в ЄС. Ми чітко усвідомлюємо, який шлях пройшла Україна, але ми все ще потребуємо системних змін", - йдеться у документі.

Вступ України до ЄС є запорукою нацбезпеки: економічної, політичної, інформаційної, енергетичної, соціальної.

"Європейська інтеграція – це кроки до економічного добробуту, є надважливими в умовах війни. Набуття статусу повноправного членства в Європейському Союзі вимагає також гармонізації законодавства відповідно до стандартів ЄС", - зазначається у зверненні.

Фото: ksf.openukraine.org

Молодь закликала продовжувати створювати надійний механізм розслідування корупційних справ на найвищому рівні та забезпечити об’єктивність інформаційного простору та медіа свободу. Наголошують на необхідності проведення інституційних реформ у визначених часових інтервалах, зокрема реформи децентралізації, підвищення ефективності публічної служби, посилення незалежності судочинства та боротьбу з організованою злочинністю.

"Ми покоління змін, покоління воїнів і переможців. Для нас Європа – це не лише географія, це система цінностей, де кожен і кожна має право на гідне життя, самореалізацію та є рівними у своїх правах незалежно від статі, раси, етнічної приналежності та релігійних переконань. Настав час дій. Ми продовжуємо доводити свою стійкість на полі бою, і тепер ми маємо нагоду довести свою спроможність до впровадження європейських стандартів. З вірою в майбутнє, молодь України", - резюмується у документі.