Українці згенерували через Резерв+ 200 тис. електронних військово-облікових документів, - Міноборони
Військовозобов’язані громадяни України через мобільний застосунок "Резерв+" згенерували 200 тис. електронних військово-облікових документів
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
Вона зазначила, що протягом дня 18 червня документ з’явиться у всіх військовозобов’язаних українців, інформація про яких міститься в реєстрі "Оберіг".
Також Черногоренко наголосила, що Резерв+ розгортається в маркетах поступово, щоб уникнути помилок.
"Якщо ви ще не змогли завантажити нову версію Резерв чи згенерувати QR-код, просимо трохи почекати", - написала заступниця глави Міноборони.
- 18 червня Черногоренко повідомила, що тепер у мобільному застосунку "Резерв+" доступний електронний військово-обліковий документ.
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