Українці згенерували через Резерв+ 200 тис. електронних військово-облікових документів, - Міноборони

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона зазначила, що протягом дня 18 червня документ з’явиться у всіх військовозобов’язаних українців, інформація про яких міститься в реєстрі "Оберіг".

Також Черногоренко наголосила, що Резерв+ розгортається в маркетах поступово, щоб уникнути помилок.

"Якщо ви ще не змогли завантажити нову версію Резерв чи згенерувати QR-код, просимо трохи почекати", - написала заступниця глави Міноборони.