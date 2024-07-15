Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Уряд закупить обладнання для оновленого курсу "Захисту України" на понад 1 млрд грн

Уряд закупить обладнання для оновленого курсу "Захисту України" на понад 1 млрд грн

15 липня, 2024 понедiлок
14:17
Суспільство уроки "Захист України"

Український уряд виділяє 1,65 мільярда грн на закупівлю сучасного обладнання для оновленого курсу шкільного предмета "Захист України"

Зміст

Про це повідомив міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, у містах створять навчальні осередки Захисту України, один буде на 5–10 шкіл чи на громаду.

"Якісно облаштований осередок означатиме, що діти з різних шкіл матимуть рівний доступ до якісного обладнання та зручного приміщення", - наголосив Федоров. 

Так, для осередків через Prozorro Market закуплять сучасну техніку, зокрема, інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери, симуляції управління дронами, які налічують дрон, інтерактивні окуляри, пульт та інше обладнання, навчальні тири й макети, аптечки й тренажери для серцевої реанімації, тренажер дефібрилятора, турнікети.

"Вся країна живе в умовах повномасштабного вторгнення, де важливу роль відіграють технології, тому діти мають уміти з ними працювати ще зі школи. Це основа нашого безпечного майбутнього", - підкреслив голова Мінцифри.

  • 22 травня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11092, що стосується покращення початкової загальновійськової підготовки, зокрема йдеться про шкільний предмет "Захист України".
  • 17 червня Міністерство освіти і науки закінчило підготовку перших тренерів, які допомагатимуть шкільним вчителям предмета "Захист України" по-новому викладати цю дисципліну.
Теги:
Україна
освіта
Технології
Війна з Росією
Читайте також:
Олена Зеркаль
12 липня, 2024 п'ятниця
Ситуація в енергосистемі дуже непроста, на деяких станціях зафіксували до 20 прильотів, - Зеркаль
Спека у Києві
14 липня, 2024 неділя
Наталка Діденко розповіла, коли найспекотнішим регіонам очікувати на послаблення температури
ЗСУ, мобілізація
14 липня, 2024 неділя
Яке покарання матимуть військовозобов'язані за неоновлення даних: пояснення Міноборони
Київ
+35°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.76
    Купівля 40.76
    Продаж 41.26
  • EUR
    Купівля 44.29
    Продаж 44.98
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
15 липня
14:41
Огляд
Збірна Іспанії, фінал Євро-2024: Іспанія - Англія
Іспанія виграла Євро-2024, Аргентина взяла Кубок Америки, а Крейчикова та Алькарас перемогли на Вімблдоні. Головні новини світового спорту за тиждень
14:36
Володимир Зеленський
"Я цього не боюсь, будемо працювати": Зеленський про можливу перемогу Трампа на виборах президента у США
14:26
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Президентка Зурабішвілі оскаржить грузинський закон про "іноагентів"
14:17
Ексклюзив
погода
Рано говорити, що це остання хвиля спеки найближчим часом, - синоптикиня Наталка Діденко
14:06
Джеффрі Раш
Капітан Барбосса з "Піратів Карибського моря" Джеффрі Раш розповів, чи зʼявиться в новій частині
14:02
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
Роздуми над соціологією: Держава має бути чесною, а не розказувати фігню
14:00
Німеччина "таємно" передала Україні 39 танків, - Merkur
13:58
Межигір'я
АРМА передало в держуправління арештоване майно колишньої резиденції Януковича "Межигір'я"
13:55
Зеленський доручив керівникам ОВА налагодити регіональну співпрацю з представниками американських штатів
13:53
Прапор Словаччини
У парламенті Словаччини забракло голосів на підтримку резолюції про засудження удару РФ по Охматдиту
13:37
грузія
На фронті в Україні загинув грузинський доброволець Зураб Іашвілі
13:30
Зеленський вручив нагороди військовим і перші паспорти юним українцям у День Української Державності
13:25
Харків отримав від Франції 13 генераторів
Харків отримав від Франції 13 генераторів
13:18
На фото: Скарлетт Йоганссон
Зірка "Месників" Скарлетт Йоганссон зізналась, що її 9-річна донька боїться дивитися фільми Marvel за її участю
13:02
Віктор Орбан
В Орбана заявили, що його "мирний план" щодо війни в Україні "лежить на столі кожного прем'єр-міністра ЄС"
12:52
Чорноморський флот РФ
Останній сторожовий корабель Чорноморського флоту РФ покинув Крим, - Плетенчук
12:38
Водойма у Новомалині
На водоймах за минулі вихідні загинули 66 українців, - ДСНС
12:10
Ангеліна Терська
"Ми не зірки і не держслужбовці": наречена, на весіллі якої виступили Галкін і MONATIK, відреагувала на скандал
12:05
OPINION
Валерій Пекар
Чому Офіс президента псує відносини з республіканцями США?
12:02
спека в Європі
У Києві три дні поспіль фіксують температурні рекорди
11:58
Ексклюзив
F-16
Ми заручники "менеджменту ескалації": авіаексперт Криволап розповів, коли та скільки F-16 отримає Україна
11:55
спека
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати послаблення спеки
11:38
Оновлено
На Одещині напали на прикордонників
На Одещині напали на прикордонників, одного з військових-утікачів застрелили: ДБР почало розслідування
11:30
збитий Орлан-10
Сили ППО за минулу добу і ранок 15 липня знищили 8 розвідувальних дронів РФ
11:17
"Нікчемний я 4"
"Нікчемний я" стала першою анімаційною франшизою, яка зібрала в прокаті понад $5 млрд
11:16
електроенергія
Знеструмлення через негоду в 6 областях, графіки вимкнень діятимуть протягом доби: ситуація в енергосистемі 15 липня
11:03
Ексклюзив
Військово-лікарська комісія, ВЛК
У законі не йдеться про зобов'язання самостійно пройти ВЛК: нардепка Фріз про накладання штрафів після 16 липня
10:56
Кая Каллас
Прем'єрка Естонії Каллас подала президенту заяву про відставку
10:56
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як дозвіл завдавати удару по території Росії вплинув на ситуацію на фронті та "новий стратегічний поштовх" від України. Акценти світових ЗМІ 15 липня
10:41
Намагався виявити позиції ППО для нових ударів РФ: СБУ в Одесі затримала агента ФСБ
10:28
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 15 липня: скільки коштують долар та євро
10:27
На фото: Гайтана
Гайтана дала сольний концерт у Киргизстані, де співала російськомовні пісні
10:20
Італія
Уряд Мелоні планує відновити ядерну енергетику Італії, - FT
10:09
Оновлено
Катерина Пташка Поліщук
Генштаб відреагував на звернення парамедикині "Пташки" щодо діяльності командира 59-ї ОМПБр й оголосив про перевірку ситуації
10:05
OPINION
Тарас Загородній
Замах на Трампа: громадянської війни не буде
09:55
Артур Смольянінов
У Німеччині росіянин накинувся на актора з РФ Смольянінова, який виступив проти війни
09:39
Ексклюзив
Сергій Згурець
Задум читається: Згурець про наступальні дії противника на фронті
09:23
Віктор Орбан
У ЄС мають намір бойкотувати саміт глав МЗС в Угорщині, - Politico
09:22
Восени відключень світла може не бути: у Центрі досліджень енергетики назвали умови
09:04
військовий літак Німеччина
Лідер опозиційної партії у Німеччині Мерц висловився за передачу Україні бойових літаків
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV