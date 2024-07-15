Уряд закупить обладнання для оновленого курсу "Захисту України" на понад 1 млрд грн
Український уряд виділяє 1,65 мільярда грн на закупівлю сучасного обладнання для оновленого курсу шкільного предмета "Захист України"
Про це повідомив міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, у містах створять навчальні осередки Захисту України, один буде на 5–10 шкіл чи на громаду.
"Якісно облаштований осередок означатиме, що діти з різних шкіл матимуть рівний доступ до якісного обладнання та зручного приміщення", - наголосив Федоров.
Так, для осередків через Prozorro Market закуплять сучасну техніку, зокрема, інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери, симуляції управління дронами, які налічують дрон, інтерактивні окуляри, пульт та інше обладнання, навчальні тири й макети, аптечки й тренажери для серцевої реанімації, тренажер дефібрилятора, турнікети.
"Вся країна живе в умовах повномасштабного вторгнення, де важливу роль відіграють технології, тому діти мають уміти з ними працювати ще зі школи. Це основа нашого безпечного майбутнього", - підкреслив голова Мінцифри.
- 22 травня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11092, що стосується покращення початкової загальновійськової підготовки, зокрема йдеться про шкільний предмет "Захист України".
- 17 червня Міністерство освіти і науки закінчило підготовку перших тренерів, які допомагатимуть шкільним вчителям предмета "Захист України" по-новому викладати цю дисципліну.
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