Уряд закупить обладнання для оновленого курсу "Захисту України" на понад 1 млрд грн

Про це повідомив міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, у містах створять навчальні осередки Захисту України, один буде на 5–10 шкіл чи на громаду.

"Якісно облаштований осередок означатиме, що діти з різних шкіл матимуть рівний доступ до якісного обладнання та зручного приміщення", - наголосив Федоров.

Так, для осередків через Prozorro Market закуплять сучасну техніку, зокрема, інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери, симуляції управління дронами, які налічують дрон, інтерактивні окуляри, пульт та інше обладнання, навчальні тири й макети, аптечки й тренажери для серцевої реанімації, тренажер дефібрилятора, турнікети.

"Вся країна живе в умовах повномасштабного вторгнення, де важливу роль відіграють технології, тому діти мають уміти з ними працювати ще зі школи. Це основа нашого безпечного майбутнього", - підкреслив голова Мінцифри.