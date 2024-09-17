"Усі отримають виплати своєчасно": Гетманцев про заробітну плату військовим

Про це він повідомив у кулуарах ВР, передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

Гетманцев підкреслив, що сьогодні, 17 вересня, на порядку денному є бюджетні реформи. Водночас він акцентував: усі військові України своєчасно отримають заробітну плату.

"Якщо говорити про затримки… Люди абсолютно не уявляють тієї реальності, у якій вони насправді живуть. І під спів гімна і у вишиванках вони провалюють те, що необхідно для обороноздатності країни в такий важкий момент", - сказав Гетманцев.

Фото: Тетяна Голунова