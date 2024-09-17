"Усі отримають виплати своєчасно": Гетманцев про заробітну плату військовим
Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев запевнив, що всі українські військовослужбовці отримають заробітні плати своєчасно
Про це він повідомив у кулуарах ВР, передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
Гетманцев підкреслив, що сьогодні, 17 вересня, на порядку денному є бюджетні реформи. Водночас він акцентував: усі військові України своєчасно отримають заробітну плату.
"Якщо говорити про затримки… Люди абсолютно не уявляють тієї реальності, у якій вони насправді живуть. І під спів гімна і у вишиванках вони провалюють те, що необхідно для обороноздатності країни в такий важкий момент", - сказав Гетманцев.
Фото: Тетяна Голунова
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