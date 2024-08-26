Уважне вивчення істориками нинішньої війни з Росією ще більше згуртує Україну, - професор Плохій

Таку думку український та американський історик, професор кафедри української історії Гарвардського університету Сергій Плохій висловив у розмові з журналістом Еспресо Віталієм Портниковим.

"З точки зору української пам’яті надзвичайно важливо те, що відбувається сьогодні з 2014 року. 1991 рік - це формування фактично нової української нації на нових засадах. На жаль, останні кілька років, особливо останні два, дають приклади самопосвяти і героїзму, які важко знайти навіть в українській історії. Сьогодні ми маємо 32 роки існування української незалежної держави і 10 років визвольної війни. Ці речі змінили не тільки нас, суспільство, але і також майбутнє писання про історію", - зазначив історик.

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"Це має стати основою для українського об'єднання між 1991, 2014 і 2022 роками. Варто звернути увагу на цю історію, через яку ми живемо – криваву, але також трагічну і героїчну. Наші нащадки будуть звертатися до цієї історії, до цих років для того, щоб знайти для себе психологічну і моральну підтримку, знайти героїв, зрозуміти також непрості вибори, які люди робили, і йдеться не тільки про героїзм", - додав Плохій.

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Звідси, як наголосив науковець, виплає і нове завдання українських істориків.

"Я думаю, що для нас, як для істориків, це складне завдання, але треба звертати більше уваги на наші останні десятиліття і пробувати будувати нове розуміння країни та себе на підставі цього досвіду", - сказав Плохій.