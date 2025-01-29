В. о. директора АОЗ Жумаділов: менеджмент Агенції та окремі члени Наглядової ради хотіли позбавити Міноборони впливу на своє ж підприємство

Про це він розповів "Радіо Свобода" в етері Еспресо.

"Щодо рейдерського захоплення, то це відбувається, коли власника хочуть замінити в незаконний спосіб. В АОЗ ми маємо справу, коли по суті менеджмент разом з окремими представниками Наглядової ради хотіли позбавити власника впливу на своє підприємство. Власник в АОЗ якраз таки не змінився - це Міністерство оборони України. Це держава в особі Міністерства оборони України. Міноборони сформувало своє бачення щодо пролонгації контракту пані Безрукової. Зокрема, рекомендації щодо продовження її контракту не були враховані, а у міністра Умєрова є беззаперечне право відкликати своїх представників і він це зробив", - пояснив Жумаділов.

Арсен Жумаділов наголосив, що ніколи не отримував від міністра Умєрова доручень, які б мали ознаки неправомірної вигоди

"Я жодного разу під час своєї взаємодії з міністром Умєровим не отримав від нього незаконних доручень, які б спонукали мене подумати, що там є інтерес щодо неправомірної вигоди. Всі в публічному секторі знають, що зі мною про неправомірну вигоду говорити немає сенсу. Навіть порушувати це питання немає сенсу. Всі, хто зараз закидає мені вибір якоїсь сторони, хочеться поставити питання - з чим ви боретесь!?", - додав він.

Що передувало

24 січня міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про кадрові зміни та перезапуск наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) через "провалену роботу". Зокрема, Умєров подав до Кабінету Міністрів подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а також повідомив, що Міноборони не продовжуватиме контракт з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

"Директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова. Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша – лише створювала медійний шум", – наголосив Умєров.

Жумаділов наразі є гендиректором ДП "Державний оператор тилу" (ДОТ).

Своєю чергою 25 січня Агенція оборонних закупівель повідомила, що, попри рішення міністра оборони Рустема Умєрова, продовжить свою роботу під керівництвом Марини Безрукової. Наглядова рада АОЗ уклала з нею новий контракт на рік.

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони закликає РНБО і політичне керівництво держави "негайно втрутитись" у ситуацію з директором Агенції оборонних закупівель (АОЗ).

