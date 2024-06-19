В Україні 20 червня упродовж усієї доби діятимуть графіки відключеня електроенергії
У четвер, 20 червня, в Україні протягом усієї доби діятимуть графіки вимкнень електроенергії
Про це повідомляє ДТЕК.
"20 червня: за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі", - йдеться у повідомленні.
В Укренерго зазначили, що причиною застосувань графіків упродовж усього дня є значний рівень споживання через спеку та роботу.
"20 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00. Причина – високий рівень споживання через спеку та робочі дні. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", - зазначили там.
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- 7 червня повідомлялось, що в Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі введуть новий порядок застосування графіків погодинних відключень. Він має забезпечити коротшу тривалість обмежень електроенергії.
- 13 червня повідомлялось, що якщо російська армія продовжить атакувати українську енергосистему, то українці можуть проводити без світла і теплопостачання до 20 годин на добу.
- 14 червня директор Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі "Української правди" заявив, що наступного тижня ситуація в українській енергетиці буде складнішою, оскільки розпочнеться ремонтна кампанія.
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