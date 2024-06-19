В Україні 20 червня упродовж усієї доби діятимуть графіки відключеня електроенергії

Про це повідомляє ДТЕК.

"20 червня: за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі", - йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначили, що причиною застосувань графіків упродовж усього дня є значний рівень споживання через спеку та роботу.

"20 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00. Причина – високий рівень споживання через спеку та робочі дні. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", - зазначили там.

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