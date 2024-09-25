В Україні напрацьовують план повернення дітей-сиріт з-за кордону
Міністерство соціальної політики посилює роботу над поверненням до України дітей-сиріт, яких на початку повномасштабного вторгнення РФ довелося евакуювати за кордон
Про це повідомляє Мінсоцполітики.Заступниця міністра соціальної політики Ірина Постоловська зазначила, що пріоритетом є влаштування дітей у сімейні форми виховання.
Також у процесі повернення передбачена індивідуальна оцінка потреб. Наразі розроблений графік візитів у країни, куди були евакуйовані діти. Йдеться про Швейцарію, Австрію, Німеччину, Нідерланди, Литву, Іспанію, Румунію, Словенію, Грецію та Хорватію.
Зокрема, вже відбулися моніторингові візити до Туреччини, Італії та Польщі. Підтримку в організації таких візитів надає ЮНІСЕФ.
Крім того, під час моніторингів оцінюють потреби кожної дитини та умови, в яких вона перебуває. Зокрема, перевіряють наявність усіх необхідних документів у дитини, доступ до освіти, достатню кількість супроводжуючих осіб.
"З урахуванням потреб дітей ми визначаємо форми їхнього влаштування в Україні, обовʼязково враховуємо наявність у них сестер і братів, адже їх не можна розлучати", - зазначив голова Державної служби у справах дітей Петро Добромільський.
У відомстві додали, що наразі за кордоном залишається близько 2 тисячі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яких евакуювали у складі організованих груп.
- 22 березня Кабінет міністрів України ухвалив зміни до нормативно-правової бази, які спрощують процес усиновлення та влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до нових сімей.
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