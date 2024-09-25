В Україні напрацьовують план повернення дітей-сиріт з-за кордону

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Заступниця міністра соціальної політики Ірина Постоловська зазначила, що пріоритетом є влаштування дітей у сімейні форми виховання.

Також у процесі повернення передбачена індивідуальна оцінка потреб. Наразі розроблений графік візитів у країни, куди були евакуйовані діти. Йдеться про Швейцарію, Австрію, Німеччину, Нідерланди, Литву, Іспанію, Румунію, Словенію, Грецію та Хорватію.

Зокрема, вже відбулися моніторингові візити до Туреччини, Італії та Польщі. Підтримку в організації таких візитів надає ЮНІСЕФ.

Крім того, під час моніторингів оцінюють потреби кожної дитини та умови, в яких вона перебуває. Зокрема, перевіряють наявність усіх необхідних документів у дитини, доступ до освіти, достатню кількість супроводжуючих осіб.

"З урахуванням потреб дітей ми визначаємо форми їхнього влаштування в Україні, обовʼязково враховуємо наявність у них сестер і братів, адже їх не можна розлучати", - зазначив голова Державної служби у справах дітей Петро Добромільський.

У відомстві додали, що наразі за кордоном залишається близько 2 тисячі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яких евакуювали у складі організованих груп.