В Україні створили панель з публічним доступом до статистики кримінальних справ щодо бізнесу
В Україні запустили бета-тест публічного дашборду, де кожен охочий громадянин зможе проаналізувати справи про розслідування кримінальних правопорушень проти бізнесу
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
"Відтепер дані кримінальних справ за останні 6 місяців, які стосуються підприємців та інвесторів з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містяться в новому дашборді", - йдеться в матеріалі.
Раніше в Україні інформація щодо справ у розслідуванні правопорушень проти бізнесу була закритою. Тепер через публічний дашборд кожен зможе дізнатися, скільки справ відкрито проти бізнесу, відфільтрувати їх за статтями, періодами та органами, які розслідують справи.
У Мінцифрі розповідають, що така панель знадобиться українцям - підприємцям, топменеджерам державної служби, журналістам та охочим переглянути аналітику й статистику справ по роботі правоохоронців з економічними злочинами.
Також дашборд стане в пригоді для Офісу генпрокурора: він допоможе "оперативніше виявляти проблеми, наприклад зловживання правоохоронців, визначати аномалії та ухвалювати відповідні рішення".
Бета-тест публічного дашборду Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо бізнесу та інвесторів був запущений Офісом генпрокурора. Наразі він працює у тестовому режимі й відповідно до відгуків платформа буде доопрацьовуватись. У найближчих планах — розширити кількість наборів відкритих даних для аналізу платформи.
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