В Україні в останній тиждень серпня померли 14 людей, які хворіли на COVID-19
За останній тиждень серпня в Україні зросла кількість хворих на коронавірус порівняно з попереднім тижнем. Крім того, зареєстровано 14 летальних випадків
Про це інформує Центр громадського здоров’я України.
Вказано, що за даними епіднагляду, в усіх областях України, без врахування Луганської та Запорізької, з 25 до 31 серпня було зареєстровано 10 622 випадків позитивного результату на COVID-19. Це на 46,2% більше порівняно з попереднім тижнем, коли було зареєстровано 7265 випадків. Крім того, упродовж тижня зафіксували 14 летальних випадків серед хворих із позитивним результатом на SARS-CoV-2.
"Якщо порівнювати з епідситуацією за 2024 рік, то за чотири тижні 2025 року з 4 до 31 серпня зареєстровано у 2 рази менше випадків захворювання, ніж за аналогічний період торік: 22 627 проти 45 500 випадків відповідно. Щодо нових субваріантів штаму Омікрон NB.1.8.1 Німбус та XFG Стратус, в Україні станом на 25.08.2025 року за результатами секвенування позитивних клінічних зразків підтверджено три випадки інфікування субваріантом на Німбус та 125 на Стратус", - йдеться у повідомленні.
Читайте також: Більшість людей, а можливо, й всі мають базовий імунітет, - лікар-вірусолог про коронавірус
У відомстві додали, що найефективнішим способом захисту від будь-якого варіанту COVID-19 є вакцинація. В Україні вона безоплатна.
- 15 серпня стало відомо, що в Україні фіксують зростання захворюваності на COVID-19, однак про спалах не йдеться.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.58
- EUR Купівля 48.04Продаж 48.76
- Актуальне
- Важливе