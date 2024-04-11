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В Укренерго розповіли, чи будуть відключення світла через руйнування Трипільської ТЕС

11 квітня, 2024 четвер
14:19
Суспільство

В Укренерго заявили, що після руйнування росіянами Трипільської ТЕС 11 квітня в енергосистемі ввечері можливий незначний дефіцит електроенергії

Про це Укренерго повідомило у коментарі РБК-Україна. 

У компанії наголосили, що втрата Трипільської ТЕС, як і будь-якого великого об'єкта генерації, негативно позначилась на енергобалансі, оскільки через її знищення в пікові години доби в України буде менше внутрішньої потужності для покриття споживання. 

Наразі в системі профіциту є невеликий експорт, бо працюють сонячні електростанції, але ввечері, з 19:00 до 22:00 можливий незначний дефіцит. 

"Сонце сяде, внутрішньої потужності недостатньо, імпорту в необхідних обсягах немає. На українському ринку ціни нижчі, ніж на європейському. Відповідно доведеться брати аварійну допомогу, якщо сусіди зможуть нам її надати", - поінформували в Укренерго, зазначивши, що у разі введення обмежень про них повідомлять заздалегідь. 

"Поки що спробуємо пройти вечір без них", - додали в компанії. 

Теги:
Економіка
Україна
Війна з Росією
Енергія
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