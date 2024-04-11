В Укренерго розповіли, чи будуть відключення світла через руйнування Трипільської ТЕС

Про це Укренерго повідомило у коментарі РБК-Україна.

У компанії наголосили, що втрата Трипільської ТЕС, як і будь-якого великого об'єкта генерації, негативно позначилась на енергобалансі, оскільки через її знищення в пікові години доби в України буде менше внутрішньої потужності для покриття споживання.

Наразі в системі профіциту є невеликий експорт, бо працюють сонячні електростанції, але ввечері, з 19:00 до 22:00 можливий незначний дефіцит.

"Сонце сяде, внутрішньої потужності недостатньо, імпорту в необхідних обсягах немає. На українському ринку ціни нижчі, ніж на європейському. Відповідно доведеться брати аварійну допомогу, якщо сусіди зможуть нам її надати", - поінформували в Укренерго, зазначивши, що у разі введення обмежень про них повідомлять заздалегідь.

"Поки що спробуємо пройти вечір без них", - додали в компанії.