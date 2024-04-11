В Укренерго розповіли, чи будуть відключення світла через руйнування Трипільської ТЕС
В Укренерго заявили, що після руйнування росіянами Трипільської ТЕС 11 квітня в енергосистемі ввечері можливий незначний дефіцит електроенергії
Про це Укренерго повідомило у коментарі РБК-Україна.
У компанії наголосили, що втрата Трипільської ТЕС, як і будь-якого великого об'єкта генерації, негативно позначилась на енергобалансі, оскільки через її знищення в пікові години доби в України буде менше внутрішньої потужності для покриття споживання.
Наразі в системі профіциту є невеликий експорт, бо працюють сонячні електростанції, але ввечері, з 19:00 до 22:00 можливий незначний дефіцит.
"Сонце сяде, внутрішньої потужності недостатньо, імпорту в необхідних обсягах немає. На українському ринку ціни нижчі, ніж на європейському. Відповідно доведеться брати аварійну допомогу, якщо сусіди зможуть нам її надати", - поінформували в Укренерго, зазначивши, що у разі введення обмежень про них повідомлять заздалегідь.
"Поки що спробуємо пройти вечір без них", - додали в компанії.
- У ніч на 11 квітня росіяни здійснили масовану повітряну атаку території України. Усього було випущено 82 засоби повітряного нападу. Українські сили ППО знищили 18 ракет та 39 ударних безпілотників.
- Згодом стало відомо, що внаслідок російської атаки повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області.
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