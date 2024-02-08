Відставку Залужного неможливо було оминути, - майор запасу НГУ Гетьман

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Президенту і Залужному потрібно було домовитися, щоб відставка, яку вже неможливо було оминути, пройшла без внутрішнього напруження в нашій країні. Щоб це не викликало резонансних дій серед людей. Це не означає, що всі задоволені, і спокійно до цього будуть ставитися", - зауважив Гетьман.

За словами майора запасу НГУ, наразі не потрібно виплескувати емоції.

"Прошу побратимів, які незадоволені цим рішенням, заспокоїтись і нічого не писати в соціальних мережах. Тому, що ці хвилювання нам нічого корисного не дадуть. Якщо є бажання, щось змінювати на краще, на благо країни, то не треба випускати цю енергію", - наголосив Гетьман.