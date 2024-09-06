Відучора в нас уряд "Слуг Народу" й ОПЗЖ, - політик Луценко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я нагадаю, що згідно з Конституцією та законів уряд формується у парламенті, парламентською більшістю. Як відомо, у Верховній Раді є більшість фракції "Слуга Народу". Згідно з законом голова фракції робить подання прем'єр-міністру про зняття і призначення певних міністрів. Тільки депутати уповноважені на цю дію. Після чого прем'єр вносить кандидатури у парламент і вони голосуються", - пояснив політик.

За його словами, зараз все просто, бо були часи у попередніх скликаннях, коли треба було узгодити кандидатури з двома-трьома фракціями, а навіть і п'ятьма. А зараз формально це все просто, бо є одна фракція.

"Але чи є голоси? Голосування у Верховній Раді 4 і 5 вересня показали, що ці міністри не отримали достатньо голосів "Слуг Народу". При необхідних 226 голосів отримували всі кандидати в міністри від 170 до 167. Де взялася решта необхідних голосів? У фракції ОПЗЖ та її уламках. Тому ми можемо довго дебатувати про якості окремих міністрів і цього уряду, але з вчорашнього дня у нас відверто уряд "Слуг Народу" й ОПЗЖ. Після двох Майданів і на третьому році війни, як для мене, це страшна моральна деградація, страшний політичний цинізм, який вчора, 5 вересня, був неприховано продемонстрований на табло ВР. Це суспільство повинно знати та розуміти, що ми маємо справу сьогодні з урядом, який представляє дві політичні сили, "Слуга Народу" й ОПЗЖ. А відтак і відповідати будуть саме вони", - підкреслив Юрій Луценко.