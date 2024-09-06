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Ексклюзив

Відучора в нас уряд "Слуг Народу" й ОПЗЖ, - політик Луценко

Ірена Моляр
6 вересня, 2024 п'ятниця
23:18
Суспільство

Юрій Луценко, політик, капітан ЗСУ, вважає, що суспільство має знати та розуміти, що сьогодні уряд представляє дві політичні сили - "Слуга Народу" та ОПЗЖ

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я нагадаю, що згідно з Конституцією та законів уряд формується у парламенті, парламентською більшістю. Як відомо, у Верховній Раді є більшість фракції "Слуга Народу". Згідно з законом голова фракції робить подання прем'єр-міністру про зняття і призначення певних міністрів. Тільки депутати уповноважені на цю дію. Після чого прем'єр вносить  кандидатури у парламент і вони голосуються", - пояснив політик.

За його словами, зараз все просто, бо були часи у попередніх скликаннях, коли треба було узгодити кандидатури з двома-трьома фракціями, а навіть і п'ятьма. А зараз формально це все просто, бо є одна фракція.

"Але чи є голоси? Голосування у Верховній Раді 4 і 5 вересня показали, що ці міністри не отримали достатньо голосів "Слуг Народу". При необхідних 226 голосів отримували всі кандидати в міністри від 170 до 167. Де взялася решта необхідних голосів? У фракції ОПЗЖ та її уламках. Тому ми можемо довго дебатувати про якості окремих міністрів і цього уряду, але з вчорашнього дня у нас відверто уряд "Слуг Народу" й ОПЗЖ. Після двох Майданів і на третьому році війни, як для мене, це страшна моральна деградація, страшний політичний цинізм, який вчора, 5 вересня, був неприховано продемонстрований на табло ВР. Це суспільство повинно знати та розуміти, що ми маємо справу сьогодні з урядом, який представляє дві політичні сили, "Слуга Народу" й ОПЗЖ. А відтак і відповідати будуть саме вони", - підкреслив Юрій Луценко.

  • 4 вересня відбулося засідання фракції "Слуга Народу", за результатами якого було напрацьовано кадрові ротації в уряді. Згодом до Верховної Ради надійшли подання щодо призначення нових міністрів.
  • 5 вересня Верховна Рада України звільнила Дмитра Кулебу з посади очільника Міністерства закордонних справ України, віцепрем'єр-міністерку та міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук, також призначила нового міністра закордонних справ Андрія Сибігу, Ольгу Стефанішину на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерки юстиції України.
Теги:
Відео
Верховна Рада
Кабмін
Юрій Луценко
Слуга народу
ОПЗЖ
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