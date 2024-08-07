Використовують аудіодіпфейки: МВС попередило про нові кіберсхеми шахраїв

Про це йдеться у відомстві.

Зазначається, що для створення аудіодіпфейків шахраї використовують штучний інтелект. Спершу вони розробляють певний сценарій схеми й у соцмережах дізнаються інформацію про людину. А вже потім телефонують та завдяки підробленому аудіо переконують надіслати гроші.

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Як захиститися від шахрайства?

Не поширюйте особисту інформацію в соцмережах.

Будьте обережні з підозрілими повідомленнями, що можуть містити фішинг.

У разі отримання підозрілого дзвінка щодо близької людини, спробуйте сконтактуватися з нею іншим способом.

Міністерство оборони України станом на 5 серпня виявило три підроблені веб-застосунки "Резерв+".