Використовують аудіодіпфейки: МВС попередило про нові кіберсхеми шахраїв
Шахраї активно почали використовувати у своїх злочинних кіберсхемах аудіодіпфейки. У Міністерстві внутрішніх справ розповіли як захиститися від аферистів
Про це йдеться у відомстві.
Зазначається, що для створення аудіодіпфейків шахраї використовують штучний інтелект. Спершу вони розробляють певний сценарій схеми й у соцмережах дізнаються інформацію про людину. А вже потім телефонують та завдяки підробленому аудіо переконують надіслати гроші.
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Як захиститися від шахрайства?
- Не поширюйте особисту інформацію в соцмережах.
- Будьте обережні з підозрілими повідомленнями, що можуть містити фішинг.
- У разі отримання підозрілого дзвінка щодо близької людини, спробуйте сконтактуватися з нею іншим способом.
Міністерство оборони України станом на 5 серпня виявило три підроблені веб-застосунки "Резерв+".
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