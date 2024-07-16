Як уберегтися від онлайн-шахраїв: адвокат дав кілька дієвих порад українцям

Про це йдеться у програмі "Фінансова грамотність" на Еспресо.

Лише за перший квартал НБУ отримав 234 таких звернення. Більшість випадків пов'язані з мережею інтернет. Там карткові аферисти пропонують придбати товар, оплатити послугу, отримати приз чи якусь матеріальну допомогу. Якщо потенційна жертва зловмисника не припуститься помилок, не повідомлятиме жодних логінів і паролів, одноразових кодів від мобільних операторів, не втратить свій фінансовий номер телефону, тоді шахрай спіймає облизня. Однак не всі споживачі обережні, зазначають експерти, тож і стають жертвами інтернет-злочинців.

За даними Міністерства внутрішніх справ, понад 80% звернень громадян до Кіберполіції припадає на такий вид злочинів, як інтернет-шахрайство. За словами директора сервісу з онлайн кредитування Володимира Довгаля, саме через таку статистику банки та фінтехкомпанії почали вкладати кошти в кібербезпеку.

"Дуже важливою є авторизація клієнта. Ми маємо чітко розуміти, що в систему заходить саме клієнт. Цього можна досягнути завдяки одноразовим паролям. Тобто ми не використовуємо постійні паролі, які можна взнати, скомпрометувати. Наша компанія має сертифікат відповідності стандарту PCSS. Це стандарт, який захищає карткові дані, але для зберігання клієнтських даних і карткових даних ми використовуємо одну й ту саму систему", – сказав Володимир Довгаль.

Це законодавчі вимоги Національного банку України. Саме тому він активно проводить регуляцію у фінтехкомпаніях.

"Існує досить жорсткий контроль з боку регулятора, Національного банку. І компанії самі зацікавлені в безпечності своїх транзакцій, тому що є високий рівень відповідальності за порушення законодавства у сфері персональних даних. Поступово ці стандарти для фінкомпаній стають більш жорсткими, максимально наближаючись до банківських", – розповів Володимир Довгаль.

Але як би фінкомпанії, банки та регулятори не захищали своїх користувачів, ніхто не захистить людей від незнання базових правил фінансової грамотності. За словами Василя Фурмана, члена ради Національного банку, українці нерідко потрапляють на гачок шахраїв, коли добровільно віддають свої персональні дані.

Адвокат Антон Декань в ефірі Еспресо розповів, які види шахрайства зараз найбільш поширені в Україні та як не втрапити на гачок аферистів.

Найпоширеніші схеми шахраїв

"Одна з найпоширеніших махінацій - це, наприклад, фішинг. Це коли людині надсилають посилання на сайт. Наприклад, коли людина хоче купити щось на OLX, їй у повідомленнях надсилають посилання на сайт. Вона переходить, вводить дані своєї картки, і зловмисники отримують доступ до її банківської картки, до її грошей", – розповів Антон Декань.

Адвокат зауважив, що це посилання можуть надіслати як у соціальних мережах, так і на телефон.

Відповідаючи на запитання про те, як визначити, чи є певний сайт підозрілим, Антон Декань зазначив: "На тому самому OLX є система, за якою проходять угоди. Або, наприклад, у соцмережах. Ви робите замовлення на щось. Якщо вам дають посилання на якийсь невідомий сайт, він виглядає дуже дивно і незвично, найімовірніше, це є шахрайською схемою. Або в особистих повідомленнях вам приходить повідомлення, в якому написано: "Перейдіть за цим посиланням, зробіть те чи це".

Також він закликав не передавати в оренду свою картку іншим людям, незалежно від того, знаєте ви їх, чи ні. Отримавши доступ до вашого банківського рахунку, людина може, приміром, оформлювати на вас кредити.

Окрім того, шахраї часом пропонують людям оформити на них кредити за винагороду. Умовно кажучи, людина запевняє, що виплачуватиме оформлений на вас кредит сама, а ви за це отримуватимете якісь додаткові кошти.

Подібних шахрайських схем дуже багато, й вони різні, підкреслив експерт.

Що робити й куди звертатися людині, яка потрапила в халепу з шахраями

"Перше, що потрібно зробити, – заблокувати доступ до рахунку, заблокувати картку й обмежити можливість зловмисникам надалі робити, що вони хочуть, із вашими рахунками. Наступний крок – повідомити Кіберполіції про такий випадок. Можливо, ще додатково поінформувати свого мобільного оператора та банк про те, що з вами сталося", – пояснив Антон Декань.

Також він рекомендує повідомити про інцидент родичам і друзям, адже бувають випадки, коли шахраї отримують доступ до соціальних мереж і розсилають повідомлення з проханням переказати гроші на картку.

Окрім того, варто звернутися до Нацбанку, повідомити про прикрий випадок, аби потім довести факт вчинення щодо вас зловмисних дій, резюмував адвокат.