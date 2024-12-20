Визначена попередня дата візиту майбутнього спецпредставника Трампа Келлога до Києва, - МЗС

Про це повідомив речник українського МЗС Георгій Тихий, передає Укрінформ.

За його словами, визначена попередня дата візиту Келлога.

"Ми (МЗС - ред.) залучені до підготовки візиту спецпредставника Кіта Келлога до України. Попередньо визначена дата цього візиту. Дату я називати не буду з безпекових міркувань, але можу підтвердити, що ми чекаємо на генерала Келлога в Україні", – розповів він.

Також Тихий підкреслив, що Київ радий приймати майбутнього спецпредставника обраного президента США Дональда Трампа. За його словами, Україна прагне провести з ним дискусії зі свого боку, які необхідно врахувати при розробці шляхів досягнення справедливого миру новою адміністрацією Білого дому.