Визначена попередня дата візиту майбутнього спецпредставника Трампа Келлога до Києва, - МЗС
Україна залучена до підготовки візиту майбутнього спецпредставника Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога до Києва
Про це повідомив речник українського МЗС Георгій Тихий, передає Укрінформ.
За його словами, визначена попередня дата візиту Келлога.
"Ми (МЗС - ред.) залучені до підготовки візиту спецпредставника Кіта Келлога до України. Попередньо визначена дата цього візиту. Дату я називати не буду з безпекових міркувань, але можу підтвердити, що ми чекаємо на генерала Келлога в Україні", – розповів він.
Також Тихий підкреслив, що Київ радий приймати майбутнього спецпредставника обраного президента США Дональда Трампа. За його словами, Україна прагне провести з ним дискусії зі свого боку, які необхідно врахувати при розробці шляхів досягнення справедливого миру новою адміністрацією Білого дому.
- У середині грудня майбутній спецпредставник Трампа Келлог висловив переконання, що війна в Україні може бути вирішена протягом найближчих кількох місяців.
- Згодом Келлог висловив думку, що Київ та Москва готові до проведення мирних переговорів і для них настав "гарний момент".
- 19 грудня президент Володимир Зеленський підтвердив візит майбутнього спецпредставника Трампа Келлога до України.
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