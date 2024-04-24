ВР схвалила у першому читанні законопроєкт про посилення контролю за гральним бізнесом й обмеження реклами азартних ігор
Верховна Рада сьогодні, 24 квітня, підтримала 272 голосами законопроєкт про ліквідацію Комітету з регулювання азартних ігор та лотерей. Він також посилює контроль за гральним бізнесом та обмежує рекламу азартних ігор
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
У першому читанні відповідні законопроєкти №9256-1 і №10101 схвалили 272 депутати.
Таким чином, передбачено обмеження реклами азартних ігор у державі, заборону спонсорства (зокрема недопустимість спекуляцій щодо війни й волонтерства); удосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (моніторинг інтернету, контрольні закупівлі).
Згідно з документами, будуть визначені додаткові інструменти для обмеження відвідування гральних закладів й участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану, а також встановлені додаткові критерії для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог щодо бездоганної ділової репутації посадових осіб організаторів азартних ігор та встановлення вимог для надавачів послуг у сфері азартних ігор.
"Все це запрацює лише тільки якщо одночасно з ефективною боротьбою з тінню. Інакше обмеження можуть штовхнути частини людей в тінь, що не є метою закону", - підкреслив Железняк.
- 4 квітня комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив за основу законопроєкт про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Також депутати виступили за посилення контролю за гральним бізнесом.
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