ВР схвалила у першому читанні законопроєкт про посилення контролю за гральним бізнесом й обмеження реклами азартних ігор

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

У першому читанні відповідні законопроєкти №9256-1 і №10101 схвалили 272 депутати.

Таким чином, передбачено обмеження реклами азартних ігор у державі, заборону спонсорства (зокрема недопустимість спекуляцій щодо війни й волонтерства); удосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (моніторинг інтернету, контрольні закупівлі).

Згідно з документами, будуть визначені додаткові інструменти для обмеження відвідування гральних закладів й участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану, а також встановлені додаткові критерії для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог щодо бездоганної ділової репутації посадових осіб організаторів азартних ігор та встановлення вимог для надавачів послуг у сфері азартних ігор.

"Все це запрацює лише тільки якщо одночасно з ефективною боротьбою з тінню. Інакше обмеження можуть штовхнути частини людей в тінь, що не є метою закону", - підкреслив Железняк.