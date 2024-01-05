Як безпечно пірнати у воду на Водохреща: рятувальники провели тренінг у Києві
Цьогоріч Водохреща вперше відзначатимуть 6 січня. Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій провели у Києві тренінг щодо того, як безпечно пірнати у воду
Про це повідомила кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.
Цьогоріч рятувальники закликають не пірнати у воду, адже через воєнний стан ворог може обстрілювати великі скупчення людей. Але все ж, якщо ви вирішили зробити омовіння, то до нього потрібно підготуватися. Передусім рятувальники радять проконсультуватися із сімейним лікарем та дізнатися, чи немає ризиків для здоров'я.
Перед пірнанням потрібно розігрітися, зробити зарядку. Також дуже важливо не вживати алкоголь. У воду потрібно заходити поступово і в жодному разі не пірнати головою униз. У воді можна побути декілька секунд, а потім вийти й насухо витертися рушником.
У Києві на Водохреща планують встановити 18 постів у найпопулярніших місцях занурення. Там чергуватимуть рятувальники.
- З 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар. Тому Водохреща перенесли з 19 січня на 6-те.
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