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Які українські політики привітали Трампа з обранням на пост президента США

Увесь Лесь
6 листопада, 2024 середа
18:23
Суспільство Дональд Трамп

Низка українських політиків привітали Дональда Трампа з обранням президентом США

Зміст

Серед цих політиків - Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Петро Порошенко, Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк.

Президент Володимир Зеленський згадав зустріч із тоді ще кандидатом Дональдом Трампом у вересні 2024 року.

"Я пам'ятаю нашу чудову зустріч із президентом Трампом ще у вересні, коли ми детально обговорювали стратегічне партнерство України зі США, план перемоги та шляхи припинення російської агресії проти України. Я ціную відданість президента Трампа підходу "мир через силу" у глобальних справах. Це саме той принцип, який практично може наблизити справедливий мир в Україні. Я сподіваюся, що ми разом втілимо це в життя. Ми з нетерпінням чекаємо ери сильних США під рішучим керівництвом президента Трампа. Ми покладаємося на подальшу потужну двопартійну підтримку України в США", - написав Зеленський.

"Важливо, що в України є двопартійна підтримка в США. "Мир через силу" - це саме той підхід, який потрібний зараз. Бо росія та автократи розуміють виключно мову сили. Агресори мають бути повернуті в чіткі рамки справедливості. Нам потрібен справедливий мир, а світу - сильні США та тріумф демократії. Вітаю американський народ і дякую за підтримку", - написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Це була блискуча кампанія, надзвичайно конкурентна, та, у підсумку, ефективна. Ви змогли переконливо довести своє лідерство та стратегічне бачення, яке сьогодні обрав американський народ. Однак його також потребують і всі союзники Вашингтону у світі. Сподіваюся, що за Вашого президентства ми зможемо покласти край загарбницькій війні Росії проти України та всього Вільного світу. Зможемо надіслати однозначний сигнал всім тим силам, хто не живе за правилами добросусідства, поваги до суверенітету і територіальної цілісності інших держав. Хто не поважає право вибору ані у міжнародних відносинах, ані в себе вдома", - написав п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Вітаю Дональда Трампа з обранням Президентом США Весь демократичний світ зацікавлений в успішній, сильній і процвітаючій Америці. І весь демократичний світ прагне миру. Відтоді, як росія підступно розв'язала війну проти України, а разом з тим - проти всього демократичного світу, Америка завжди була поруч з нами, нашою опорою і надійним союзником у боротьбі за мир і свободу. Сподіваюся, що лідерство, рішучість та досвід президента Трампа допоможуть Україні перемогти і знайти шлях до справедливого та тривалого миру. Бо наша перемога - це Ваша перемога", - написав експрем'єрміністр України Володимир Гройсман.

"Американський народ обрав Дональда Трампа вдруге президентом США. Вітаю США з їхнім вибором. Республіканська партія під його керівництвом вже отримала більшість в Сенаті, й очікуємо на результати виборів до Палати представників. Україні життєво необхідно мати чіткий план роботи з новим президентом США. Це питання збереження України як вільної, демократичної і суверенної держави", - написав експрем'єрміністр України Арсеній Яценюк.

Теги:
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