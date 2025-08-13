YouTube видалив канал пропагандистки Діани Панченко, підозрюваної у держзраді

Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.

Панченко, після закриття підсанкційного телеканалу NewsOne, пов'язаного зі звинувачуваним у державній зраді Віктором Медведчуком, виїхала до РФ і почала вести у YouTube свій власний проєкт "ПАНЧЕНКО".

У відео, опублікованих на каналі, вона поширювала російську пропаганду. Зокрема, знімала сюжети в окупованих українських містах, брала інтерв'ю в самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. Крім того, Панченко зняла пропагандистський фільм про життя чеченців у складі РФ.

"Ще один кремлівський рупор залишився без платформи та великої аудиторії", - наголосили у SPRAVDI.

фото: скриншот даних пошуку YouTube-проєкту "ПАНЧЕНКО"

Що передувало

4 січня 2023 року проти колишньої ведучої проросійських телеканалів NewsOne, "Перший незалежний" та Ukrlive Діани Панченко відкрили кримінальну справу.

24 січня 2023 року СБУ повідомила про підозру Панченко у виготовленні та поширенні, в тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України.

Згодом стало відомо, що правоохоронці підозрюють Панченко ще в одному злочині: їй додатково інкримінують державну зраду, за яку передбачено довічне ув’язнення.

У 2024 YouTube заблокував на території України її канал, який просував наративи російської пропаганди.