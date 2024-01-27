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Головна Суспільство "З повагою, мобілізаційний відділ": українців попередили про небезпечні листи

"З повагою, мобілізаційний відділ": українців попередили про небезпечні листи

27 січня, 2024 субота
21:03
Суспільство хакери

На електронні пошти українців можуть надходити небезпечні спам-листи

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Кіберзловмисники спеціально супроводжують небезпечний файл текстом з загальними фразами, який може видатись стандартним для ділового листування. 

"Доброго дня, на ваш запит надсилаю документи. Прошу повідомити вхідний номер реєстрації кореспонденції. З повагою, мобілізаційний відділ", - це один з прикладів, який показали SPRAVDI.

Імена, від яких приходять листи, є демонстративно вигаданими, а приписка про "мобілізаційний відділ" може збити з пантелику та змусити натиснути на файл.

Українців закликають вберегти себе від кіберзлочинців:

"Ні в якому разі не відкривайте файли, які надходять вам з невідомих адрес; встановіть антивірус та тримайте його активованим; зробіть резервні копії важливих документів, файлів, щоб мати змогу їх відновити у разі втрати", - пише Центр.

  • В Україні фіксують зростання шкідливої кіберактивності щодо критичної інфраструктури, кібератаки загрожують, зокрема, сектору комунікацій.
Теги:
Кримінал
Україна
хакер
кібератаки
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