"З повагою, мобілізаційний відділ": українців попередили про небезпечні листи

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Кіберзловмисники спеціально супроводжують небезпечний файл текстом з загальними фразами, який може видатись стандартним для ділового листування.

"Доброго дня, на ваш запит надсилаю документи. Прошу повідомити вхідний номер реєстрації кореспонденції. З повагою, мобілізаційний відділ", - це один з прикладів, який показали SPRAVDI.

Імена, від яких приходять листи, є демонстративно вигаданими, а приписка про "мобілізаційний відділ" може збити з пантелику та змусити натиснути на файл.

Українців закликають вберегти себе від кіберзлочинців:

"Ні в якому разі не відкривайте файли, які надходять вам з невідомих адрес; встановіть антивірус та тримайте його активованим; зробіть резервні копії важливих документів, файлів, щоб мати змогу їх відновити у разі втрати", - пише Центр.