Забруднена вода з Сейму поступово сповільнюється: Міндовкілля розповіло, скільки км залишилося до Чернігова
Станом на 1 вересня органічні речовини з Сейму знаходяться на відстані 92 км від впадіння річки Сейм у Десну. До Чернігова залишається 74 км
Про це повідомляє Міндовкілля.
За попереднім прогнозом Укргідрометцентру, органічне забруднення мало досягти Чернігова 30 серпня - 2 вересня. Проте наразі є тенденція щодобового сповільнення руху органічних речовин через їх розбавлення водами річки Десна у декілька разів.
У Міністерстві прогнозують, що забруднена вода дістанеться до Чернігова орієнтовно 3-5 вересня.
"За даними моніторингу, на Сумщині відбувається стабілізація стану річки Сейм від кордону з рф до селища Чаплищі Сумської обл. Там відмічається незначне збільшення розчиненого кисню у воді, зменшення різкого неприємного запаху та відновлення природного кольору", - йдеться у повідомленні.
- Служби Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів провели моніторинг якості води й установили, що ситуація з якістю повністю контрольована.
- Експерт Мережі захисту національних інтересів АНТС, еколог Олег Листопад зазначив, що великий обсяг органічного забруднення призвів до масової загибелі риби у річці Сейм
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