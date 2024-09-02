Забруднена вода з Сейму поступово сповільнюється: Міндовкілля розповіло, скільки км залишилося до Чернігова

Про це повідомляє Міндовкілля.

За попереднім прогнозом Укргідрометцентру, органічне забруднення мало досягти Чернігова 30 серпня - 2 вересня. Проте наразі є тенденція щодобового сповільнення руху органічних речовин через їх розбавлення водами річки Десна у декілька разів.

У Міністерстві прогнозують, що забруднена вода дістанеться до Чернігова орієнтовно 3-5 вересня.

"За даними моніторингу, на Сумщині відбувається стабілізація стану річки Сейм від кордону з рф до селища Чаплищі Сумської обл. Там відмічається незначне збільшення розчиненого кисню у воді, зменшення різкого неприємного запаху та відновлення природного кольору", - йдеться у повідомленні.