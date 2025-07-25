Загибель журналістки Рощиної: проведено додаткову експертизу тіла, причину смерті так і не встановили

Про це Офіс генпрокурора повідомив у відповідь на запит LIGA.net.

Нова експертиза тіла Рощиної виявила низку тілесних ушкоджень, про які раніше не повідомлялося. Виявилося, що журналістка мала травму шиї, переломи кісток, крововиливи у м'які тканини скроневої ділянки, правого плеча і гомілок, садно лівої стопи.

Попередня експертиза вказувала на крововиливи на різних частинах тіла та зламане ребро.

Попри додаткові дані встановити причини смерті жінки так і не вдалося.

"На момент проведення експертизи тіло Рощиної знаходиться в стані виражених трупних змін із порушенням структури тканин, що не дозволяє встановити причину смерті та пов'язати її з тілесними ушкодженнями", – повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.

Вона додала, що тіло було передане в Україну у стані "глибокого замороження з ознаками муміфікації та гниття".

Результати аналізу біологічних зразків з тіла української журналістки Вікторії Рощиної, які раніше відібрали французькі експерти, ще не отримані. Водночас в Україні триває додаткова судово-медична експертиза.

У межах розслідування справи про незаконне утримання і вбивство Рощиної на території Росії Національна поліція допитала свідків, які надали інформацію про її перебування у російських СІЗО — зокрема в Таганрозі та місті Кізел.

Правоохоронці продовжують встановлювати осіб, причетних до катувань і вбивства журналістки. Кримінальне провадження відкрито за статтею про жорстоке поводження з цивільними, що призвело до смерті, — за нею передбачене довічне ув’язнення.