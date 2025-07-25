Загибель журналістки Рощиної: проведено додаткову експертизу тіла, причину смерті так і не встановили
9 липня Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ провело додаткову експертизу тіла журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні
Про це Офіс генпрокурора повідомив у відповідь на запит LIGA.net.
Нова експертиза тіла Рощиної виявила низку тілесних ушкоджень, про які раніше не повідомлялося. Виявилося, що журналістка мала травму шиї, переломи кісток, крововиливи у м'які тканини скроневої ділянки, правого плеча і гомілок, садно лівої стопи.
Попередня експертиза вказувала на крововиливи на різних частинах тіла та зламане ребро.
Попри додаткові дані встановити причини смерті жінки так і не вдалося.
"На момент проведення експертизи тіло Рощиної знаходиться в стані виражених трупних змін із порушенням структури тканин, що не дозволяє встановити причину смерті та пов'язати її з тілесними ушкодженнями", – повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.
Вона додала, що тіло було передане в Україну у стані "глибокого замороження з ознаками муміфікації та гниття".
Результати аналізу біологічних зразків з тіла української журналістки Вікторії Рощиної, які раніше відібрали французькі експерти, ще не отримані. Водночас в Україні триває додаткова судово-медична експертиза.
У межах розслідування справи про незаконне утримання і вбивство Рощиної на території Росії Національна поліція допитала свідків, які надали інформацію про її перебування у російських СІЗО — зокрема в Таганрозі та місті Кізел.
Правоохоронці продовжують встановлювати осіб, причетних до катувань і вбивства журналістки. Кримінальне провадження відкрито за статтею про жорстоке поводження з цивільними, що призвело до смерті, — за нею передбачене довічне ув’язнення.
Що відомо про загибель Вікторії Рощиної
На початку повномасштабного вторгнення в Україну Вікторія Рощина працювала на видання hromadske та писала репортажі з тимчасово окупованих територій.
7 березня 2022 року вона натрапила на батальйон російських танків, які обстріляли її машину. Через тиждень російські військові затримали її в селі Василівка, але журналістці вдалося втекти. 11 березня 2022 року Рощина знову потрапила в полон до ФСБ Росії. Вона розповіла, що її тиждень утримували в Бердянську.
У жовтні 2023 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка отримала нагороду за свої репортажі про війну в Україні, зникла на тимчасово окупованих територіях. Рідні та друзі повідомляли, що від 3 серпня 2023 року втратили з нею зв'язок.
У травні 2024 року в Росії визнали, що утримують в полоні українську журналістку Вікторію Рощину, яка зникла на тимчасово окупованих територіях у серпні минулого року. 10 жовтня стало відомо, що Вікторія Рощина загинула. Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що отримав від російської сторони документальне підтвердження про смерть медійниці.
Офіс генпрокурора відкрив провадження про воєнний злочин, поєднаний з умисним убивством. За даними правозахисників, журналістку Рощину тримали в СІЗО, відомому найжорстокішими тортурами.
11 жовтня Офіс генерального прокурора України докваліфікував кримінальне провадження щодо зникнення Рощиної: воєнний злочин, поєднаний з умисним убивством.
24 квітня 2025 року в Україну повернули тіло Вікторії Рощиної. Пізніше стало відомо, що деякі внутрішні органи, зокрема, мозок, очні яблука та частина трахеї, були відсутні.
29 травня відбулася церемонія нагородження конкурсу "Честь професії 2025". Журналістці Вікторії Рощиній посмертно присудили відзнаку "За відданість професії за найтяжчих умов".
8 серпня в Києві відбудеться прощання з Рощиною.
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