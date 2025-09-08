Законодавці ставлять військовослужбовців в гірше становище ніж злодіїв, ґвалтівників та вбивць: Біщук про законопроєкт щодо посилення відповідальності військових
Законопроєкт №13452 про посилення відповідальності військових за непокору - це не про українське військо, а про намагання закрити власну неефективність наказовими, насильницьким способами та формами
Таку думку в етері Еспресо висловив член Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, журналіст Віктор Біщук.
"Щодо законопроєкту №13452 про посилення відповідальності військових за непокору, то це не перші ініціативи, які нібито покликані посилити відповідальність за порушення чи за СЗЧ, чи за невиконання наказу командира. Я знаю, що ці законопроєкти не можна приймати з двох аспектів. Перший аспект – такі закони не будуть ефективними. Ще у 2022 році було прийняте посилення відповідальності за невиконання наказу або СЗЧ, і насправді з того почалося - це явище стало масовим. Посилення, які приймалися й у 2023 році, і у 2024 році не сприяли тому, що військовослужбовці припиняли самовільно залишати частини. Ми розуміємо, що це не буде діяти, тому що причина не втому, що є заслабка відповідальність, а в комплексі інших причин", - зауважив Віктор Біщук.
За його словами, відомо, що механізм СЗЧ використовувався військовослужбовцями, щоб переводитися в інші частини. Якщо є якийсь конфлікт з командуванням, якщо командир не є ефективним або некомпетентним чи непрофесійним, то дуже часто єдиним способом перевестися в інший підрозділ – самовільно залишити частину, а потім запропонованим механізмом через СЗЧ, через повернення обирати новий підрозділ.
"А зараз законодавці намагаються позбавити військовослужбовців такого механізму. З рештою, посилення покарання ніколи не було ефективним, щоб виправити ті чи інші проблеми у війську. А другий аспект, який мене турбує найбільше, що ці законодавчі ініціативи - набагато гірше явище, бо це про несправедливість. Насправді законодавці, депутати ставлять військовослужбовців, тих людей, які сьогодні нас з вами захищають, в становище гірше, ніж злодіїв, ґвалтівників та вбивць. Наприклад, якщо злодія зловили, відправили до суду, то цей злочинець має право на адвоката, щоб апелювати до суду для винесення пом'якшувального вироку чи через хворобу, чи через дітей, чи інші пом’якшувальні обставини. А якщо ці законопроєкти щодо військових будуть прийняті, то суд не матиме права зважати на пом'якшувальні обставини та виносити пом'якшувальний вирок", - прокоментував журналіст.
Біщук резюмував, що за цим законопроєктом військовий має менше прав ніж інші громадяни, не говорячи вже про злочинців. Відповідно, цей проєкт закону – неефективний та вкрай несправедливий. Такий закон – не про українське військо та не про українську націю, а про намагання закрити власну неефективність наказовими, насильницьким способами та формами, але це не спрацює.
- 4 вересня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №13260, що передбачає відновлення відповідальності за самовільне залишення військової частини та дезертирство.
- 5 вересня, на Майдані Незалежності у Києві пройшла акція протесту проти прийнятого у першому читанні законопроєкту №13452.
- 6 вересня стало відомо, що Міністерство оборони України підтримує позицію Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності та Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки про необхідність виключення із законопроєкту №13452 положень про посилення відповідальності військових за непокору.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.53
- EUR Купівля 48.02Продаж 48.73
- Актуальне
- Важливе