Законопроєкт Безуглої про покарання за іноземні контакти буде приводом зупинити переговори про вступ України в ЄС, - Ар'єв

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо цей законопроєкт буде винесений до ВР, то це буде приводом для того, щоб зупинити будь-які подальші переговори для вступу України в ЄС. Сьогодні на нього вже зреагувала депутатка Європейського парламенту Віола фон Крамон, яка написала, що такі речі не дуже допоможуть перемовинам і вступу України в ЄС, і це чіткий сигнал. Не вважаю, що цей законопроєкт був випадковим", - зауважив Ар'єв.

За словами нардепа, законопроєкт народних депутаток України Мар'яни Безуглої та Галини Третьякової про покарання за іноземні контакти вже викликав занепокоєння у наших західних колег.

"По-перше, їх два. Один з них великий, і точно не жартівливий. Це ґрунтовний законопроєкт про так звані спеціальні місії України. Стаття якого напряму забороняє громадянам України будь-які контакти з урядовими структурами інших країн. Наприклад, якщо людина подала скаргу до Європейського суду з прав людини, то це може бути трактовано і підпаде під кримінальну статтю. Якщо людина написала лист до президента США з проханням дати зброю Україні, і ця людина з опозиції, то вона так само може підпадати під кримінальну статтю, як пропонують Безугла й Третьякова. Це один з найбільш шкідливих законопроєктів, який був зареєстрований у парламенті України. Він вже викликав занепокоєння у наших західних колег. І це може зашкодити українській євроінтеграції, якщо ці законопроєкти не будуть зняті", - наголосив Ар'єв.