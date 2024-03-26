Законопроєкт Безуглої про покарання за іноземні контакти буде приводом зупинити переговори про вступ України в ЄС, - Ар'єв
Народний депутат України Володимир Ар'єв прокоментував законопроєкт народних депутаток України Мар'яни Безуглої та Галини Третьякової, який встановлює кримінальну відповідальність за привласнення державних функцій
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Якщо цей законопроєкт буде винесений до ВР, то це буде приводом для того, щоб зупинити будь-які подальші переговори для вступу України в ЄС. Сьогодні на нього вже зреагувала депутатка Європейського парламенту Віола фон Крамон, яка написала, що такі речі не дуже допоможуть перемовинам і вступу України в ЄС, і це чіткий сигнал. Не вважаю, що цей законопроєкт був випадковим", - зауважив Ар'єв.
За словами нардепа, законопроєкт народних депутаток України Мар'яни Безуглої та Галини Третьякової про покарання за іноземні контакти вже викликав занепокоєння у наших західних колег.
"По-перше, їх два. Один з них великий, і точно не жартівливий. Це ґрунтовний законопроєкт про так звані спеціальні місії України. Стаття якого напряму забороняє громадянам України будь-які контакти з урядовими структурами інших країн. Наприклад, якщо людина подала скаргу до Європейського суду з прав людини, то це може бути трактовано і підпаде під кримінальну статтю. Якщо людина написала лист до президента США з проханням дати зброю Україні, і ця людина з опозиції, то вона так само може підпадати під кримінальну статтю, як пропонують Безугла й Третьякова. Це один з найбільш шкідливих законопроєктів, який був зареєстрований у парламенті України. Він вже викликав занепокоєння у наших західних колег. І це може зашкодити українській євроінтеграції, якщо ці законопроєкти не будуть зняті", - наголосив Ар'єв.
- Депутатки, обрані від "Слуги Народу", Третьякова та Безугла внесли законопроєкт про кримінальне покарання за привласнення державних функцій без надання на те повноважень і погоджень.
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