Законопроєкт про заборону УПЦ (МП) розглянуть на найближчому пленарному засіданні, - Княжицький

Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький.

За його словами, Комітет гуманітарної та інформаційної політики на засіданні одноголосно проголосував за останні поправки комітету по законопроєкту №8371 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій".

"Шукали компроміси, але не відступали від принципових питань. Найближче пленарне засідання Верховної Ради розпочнемо з розгляду цього питання", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський у суботу, 10 серпня, анонсував "рішення, яке зміцнить українську духовну незалежність".

Про заборону в Україні УПЦ МП

1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії. Підготовка та розгляд відповідного урядового законопроєкту зайняли майже рік.

Найбільший спротив відповідний законодавчий процес зустрів з боку депутатських груп "Платформи за життя та мир" і "Відновлення України", куди входять колишні "регіонали" Януковича і Медведчука, та певних середовищ всередині "Слуги народу".

Зрештою законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" (№8371), що забороняє УПЦ МП, був проголосований у першому читанні у жовтні 2023 року.

21 липня стало відомо, що 70 депутатів Верховної Ради України виступили з ультимативною вимогою до керівництва парламенту і президентської фракції щодо остаточної заборони УПЦ МП. Серед них є й представники "Слуги Народу".

Голова Комітету виборців України доктор історичних наук Олексій Кошель припускає, що Рада може відтягувати голосування про заборону УПЦ МП, бо влада залежить від голосів колишньої ОПЗЖ.

У вівторок, 22 липня, у Верховній Раді деякі представники партії "Слуга Народу" й ОПЗЖ у коаліції відмовилися ставити законопроєкт стосовно заборони УПЦ (МП) в Україні.